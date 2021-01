Din guide til det nye tag

SPONSORERET INDHOLD: En gang imellem er det nødvendigt at få lagt nyt tag, hvis du fortsat vil kunne nyde din bolig og have det godt i hverdagen. Taget har nemlig stor betydning for temperaturen og luftfugtigheden i din bolig, og begge dele er vigtige for din trivsel.

Samtidig har du potentiale til at spare en masse penge ved at få lagt et nyt tag, der er godt isoleret, og det er både godt for miljøet og din pengepung. I denne guide kan du få meget mere at vide om, hvad det kræver at få lagt et nyt tag, og hvad du skal være opmærksom på i processen.

Forskellige tagtyper

Du har garanteret set en masse flotte tage i bybilledet. Det er der da også en god grund til, for i dag kan du nemlig købe masser af forskellige typer af tagsten. Der er ikke nogen løsning, som er perfekt for alle mennesker. I stedet handler det om at tænke over, hvad der bedst matcher din boligtype og dine personlige præferencer. Du kan for eksempel overveje et stærkt betontag eller et traditionelt tag af tegl. Find dit nye tag her og kom godt i gang med byggeprocessen.

Isolering

Når du alligevel skal have lagt nyt tag, er det en rigtig god idé også at få det godt isoleret. På den måde kan du nemlig mindske din boligs varmetab og på den måde spare penge. Samtidig er det en stor fordel for klimaet, at vi alle sammen skruer lidt ned for vores forbrug, så en lav varmeregning kan altså også komme miljøet til gode. Man kan isolere med mange forskellige materialer, bl.a. med papiruld, multipor og polystyren. Hvert materiale har sine egne fordele og ulemper, så det er en god idé at læse lidt om dem, før du vælger. Uanset hvad kan du dog forvente at få en lavere varmeregning.