Det er ikke en lappeløsning at undlade dyre sluseporte i havnene

Debat.

Af Vagn Kjær-Hansen (SF) formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Kommune

Det kan godt lade sig gøre at sikre op til 5 meter indenfor havnene, når vi skal sikre os mod stormflod og stigende vandstand i havene. Jeg skriver dette fordi civilingeniør Ole Bertelsen i læserbreve i Folkebladet og Sydkysten Vestegnen fremhæver en løsning med høje sluseporte ved havnene og kalder en forhøjelse af digerne for lappeløsninger, nu hvor stormflodsplanerne er i høring i Brøndby og Vallensbæk kommuner (og nok snart kommer det i Ishøj og Greve).

Tak til Ole Bertelsen, for debatten er netop hvad vi ønsker fra politisk side. Vi vil rigtig gerne høre, hvad borgerne i vores område tænker om sikring mod stormfloder.

Vi er faktisk godt forberedt på stormflod i kommunerne langs Strandparken, for den blev netop anlagt med et kombineret dige og klitrække yderst. Det dige er i dag fra 2,5 til 4 meter højt, og uanset hvad vi vælger som sikringsniveau vil det være klogt at bygge videre på dette dige. Hvad enten det skal være 4 eller 5 meter højt, vil det være en overkommelig opgave at bygge det højere.

Bag havnene er der tilsvarende diger, som betyder at en oversvømmelse i havnene ikke breder sig videre ind i landet. Her er det på samme måde en overkommelig opgave at bygge disse diger højere og simpelthen lægge vejene til havnene op over diget – ganske som de er i dag. Jeg ved godt at disse diger nogle steder måske kun er omkring 2 meter høje, og så vil en forøgelse til 5 meter selvfølgelig kræve en væsentlig indsats.

Skal vi bygge diger udenfor havnene og etablere sluseporte i havnemundingerne, vil det være en meget større udgift. Jeg siger ikke at det er en dårlig løsning, men jeg kan godt tvivle på om det kan betale sig økonomisk, når det trods alt vil være sjældent at de rigtig store stormfloder kommer.

Selvfølgelig koster det millioner i skader hvis alle bygninger i havnene oversvømmes. Men når de taler om 5 meter høje diger omkring Hvidovre og København er det på grund af metro, jernbaner, motorveje og andre store anlæg, som vil skades for milliarder hvis de bliver oversvømmet. Der kan altså godt være økonomisk fornuft i at digehøjderne ikke er ens hele vejen. Men vi skal naturligvis sikre, at vandet ikke løber ind ved de laveste diger og bagom ind i nabokommunerne.

Stormflodsplanen i Brøndby er nu i høring frem til 11. juni, og de andre kommuner er også i gang. Jeg håber at flere vil ytre sig i debatten.