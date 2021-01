Der er også job til seniorer

Glostrup. Det behøver ikke være slut med at søge nyt job, fordi dåbsattesten siger, man er over 50. 61-årige Stig Reinhold fandt nyt job i Sengekompagniet, efter han i 40 år havde været på Kopenhagen Fur

Af Jesper Ernst Henriksen

Det er en myte, at der ikke er jobs til folk, der har passeret de 50 år. Sådan siger Stig Reinhold, der er 61 år gammel og netop har fået nyt arbejde. Han havde i 40 år været ansat på Kopenhagen Fur og blev fyret.

– Så hænger man jo noget med næbet. Især fordi jeg – som mange andre – havde hørt historien om hvor svært det er at komme i gang igen, siger han.

Han er en udadvendt fyr, så han gav dog ikke op og begyndte så at komme i netværket Senior Erhverv, der er et landsdækkende netværk for ledige over 50 år. På Vestegnen har de lokaler i Glostrup. Her kunne han mødes med andre jobsøgende.

Søgte uopfordret

Stig Reinhold er nu i job i en helt anden form for virksomhed, nemlig Sengekompagniet, hvor han skal sælge senge. En noget anden branche end pelse, men der er dog kompetencer, som han kan bruge videre – for eksempel kundevejledning.

– Det var lidt af en tilfældighed, der gjorde, at jeg fik jobbet. Jeg havde fra en jobkonsulent fået rådet, at det er klogt at sende en uopfordret ansøgning til lokale, mellemstore virksomheder. En dag kom jeg forbi Sengekompagniet i Glostrup og tænkte, at de så ud til at falde inden for målgruppen. Jeg sendte en uopfordret ansøgning, og minsandten om ikke jeg et par dage efter blev ringet op af direktøren, der godt ville hilse på mig. Han foretrak de uopfordrede ansøgninger, for så slap han for at skulle lave job­opslag og gå en masse ansøgninger igennem, fortæller Stig Reinhold.

Stig er rigtig glad for sit nye job og er – i kraft af sine mange års erfaring – nu i gang med at gøre klar til at skulle bestyre en lokal butik på Nørrebro.

Statistikken underbygger påstanden om, at der er brug for det grå guld. Arbejdsløsheden for de 50- til 60-årige er 2,5 til 2,8 procent, mens landsgennemsnittet er 3,2 procent.

For når man er lidt opppe i årene, er det andre ting end et eksamensbevis, man skal søge job på.

– Vi sætter lys på deres kompetencer. Det er jo sådan, at de fleste godt kan definere deres uddannelse og kurser, men kompetencer er også noget, de har tilegnet sig over en årrække og som har givet nogle færdigheder, der er mere diffuse, siger John Thuren fra Seniorerhverv Vestegnen.