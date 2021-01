Debut-år med coronavirus og tid til refleksion

Corona-restriktionerne har fået indehaverne af Strandcaféen i Brøndby Strand til at tænke i nye muligheder for at servicerer gæsterne. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. For et år siden åbnede ægteparret Rie og Esben Bernhardt Ryg en café ved Brøndby Strand. De havde store ambitioner for stedet, og kort efter vendte coronakrisen det hele på hovedet

Af Robert Hendel

Det kom bag på de fleste danskere, da coronakrisen pludselig ramte landet og tvang mange erhvervsdrivende i knæ.

Sådan var det også for ægteparret Rie og Esben Bernhardt Ryg, der driver Strandcaféen i Brøndby Strand, som åbnede for godt et år siden.

De to indehavere havde store ambitioner for stedet, men de måtte hurtigt sande, at 2020 blev et år fuld af overraskelser.

– Det har på ingen måde været et første år, som vi havde regnet med. Vi havde lige åbnet en café, og og så blev vi ramt af en pandemi. Vi syntes jo, at vi havde udfordringer nok i forvejen med at sætte sig ind i driften og få nogle faste rutiner, forklarer Esben Bernhardt Ryg, der står for den daglige drift i caféen.

Surrealistisk tid

Selvom coronakrisen har gjort nas i pengepungen, ser Esben Bernhardt Ryg positivt på fremtiden for det, som indehaverne kalder en samtalesalon ved vandet.

– Det har været megafrustrerende med coronakrisen, men jeg vil gerne se positivt på det, for der er også mange lyspunkter. Vi har eksempelvis oplevet en stor opbakning fra lokalmiljøet, og gæsterne er glade, når de kommer her, siger Esben Bernhardt Ryg.

Den første tid med corona betegner han som surrealistisk.

– Vi tænkte kort, om vi havde gjort noget forkert, og om vi ville gå bankerot, forklarer den ene af de to café-indehavere om den første nedlukning i marts.

Han mener dog, at myndighedernes tiltag var nødvendige.

– Varslingerne har af og til været lige pressede nok, og det har påvirket, hvordan vi har købt ind, men jeg brokker mig ikke over nedlukningen, og jeg har heller ikke ondt af mig selv, fortæller Esben Bernhardt Ryg.

Prøver sig frem

Strandcaféen åbnede dog igen, som landet gradvist blev åbnet igen. Det var dog ikke uden begrænsninger, men samtidig gav det parret ro til at få styr på de forskellige rutiner inden den travle sommersæsonen.

– Vi har jo aldrig haft en café før, og vi asfalterer, mens vi går på vejen. Det handler om at prøve sig frem, og det er lykkedes meget godt, vurderer Esben Bernhardt Ryg.

Han tror, at coronakrisen har medført, at flere har fået øjnene op for caféen.

– Der har formentligt været flere mennesker hernede, som normalt ikke ville gå herned. Det kunne være folk, der går ture ved stranden, fordi de er hjemsendt fra arbejde, siger Esben Bernhardt Ryg.

Han er overvældet over støtten fra de gæster, der kigger forbi.

– Da vi ikke kunne have gæster indenfor, kom folk stadigvæk herned for at købe kaffe til at tage med. Så vi blev hurtigt optimistiske og tænkte i løsninger. Så nu kan vi sælge gennem vinduet, siger den ene af de to indehavere.

Det er hans oplevelse, at krisen har ført en masse positive ting med sig.

– Coronaen har givet os alle tid til at reflektere over, hvad vi egentligt har gang i. Eksempelvis ser vi i stigende grad folk samle affald hernede, måske fordi de har mere tid på grund af krisen, siger Esben Bernhardt Ryg, der forsøger at fokusere på de gode ting.

Om sommeren havde caféen åbent som normalt, og her blomstrede omsætningen. Det har givet dem nogle vigtige erfaringer forud for den kommende højsæson.

– Der er vi endnu skarpere og endnu mere klar på det store rykind. Vi havde gjort alt, hvad myndighederne bad os om, men af og til måtte vi minde folk om at holde afstand. Det tog de heldigvis pænt, forklarer Esben Bernhardt Ryg.