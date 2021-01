Debat om antallet af firmaer i ældreplejen

Glostrup. Brugere af hjemmehjælp i Glostrup skal fremover have mulighed for at vælge mellem to private udbydere af hjemmehjælp ud over det kommunale tilbud. Det gav anledning til en debat om ideologiske forskelle

Af Jesper Ernst Henriksen

Alle kommuner skal som minimum have en privat udbyder af hjemmepleje. Det opfylder Glostrup Kommune i øjeblikket med en kontrakt med Altiden. Den kontrakt udløber dog til 1. maj. Derfor besluttede kommunalbestyrelsen på sit møde i november, hvilke krav, der skal være i et nyt udbud. Det blev besluttet, at nye leverandører skal vurderes, så prisen vægter 35 procent, mens kvaliteten vægter 65 procent. Derudover er der nogle krav til for eksempel uddannelsesniveau blandt personalet.

Konkurs

I det seneste udbud i 2015 valgte Glostrup Kommune to private udbydere af hjemmepleje. Ud over Altiden var det Glostrup-virksomheden Din Fleksible Service, der gik konkurs i 2017. Det betød, at Glostrup Kommunes egne hjemmehjælpere måtte overtage opgaverne med få timers varsel. Konkursen endte med at koste Glostrup Kommune omkring 750.000 kroner om året, da både den kommunale service og Altiden var dyrere end Din Fleksible Service. Derfor er der krav i udbudsmaterialet om en bankgaranti, så kommunens eventuelle ekstraudgifter i forbindelse med en konkurs kan blive dækket.

– Det er forfærdeligt for de ældre, der benytter et firma, der går konkurs. Derfor er det vigtigt at sikre, det er et solidt firma, vi tager ind i vores kontrakter, så vi undergår de situationer, vi desværre har haft før, sagde Hanne Nielsen (S), på mødet.

Flere udbydere

På kommunalbestyrelsens møde var der en del debat om, hvor mange udbydere, Glostrup Kommune skulle vælge. Et flertal besluttede, at det igen skulle være to udbydere. Lars Thomsen (Bylisten), mente, at man skulle have flere, hvilket blev støtte af konservative og Enhedslisten.

– Vi stiller forslag om, at små hjemmehjælpsfirmaer kan blive leverandør til de borgere, der er visiteret til personlig og praktisk hjælp. Bylisten anser det som vigtigt at give vores borgere størst mulig valgfrihed. Det giver også driftige borgere i kommunen mulighed for at starte eget firma og tilbyde hjælp, sagde han.

Kræver volumen

Hanne Nielsen påpegede, at et hjemmehjælpsfirma kræver en stor volumen.

– Vi har alle sammen brug for at kunne komme på toilettet, at spise og drikke hele døgnet rundt. Det er det, social- og sundhedshjælpere skal kunne hjælpe med døgnet rundt. De skal derudover assistere ved akutte nødkald indenfor 20 minutter døgnet rundt, så der skal være bemanding om aftenen, natten og i weekender. Man skal være ret stor, for at kunne bemande det. Så jeg synes det er en dårlig idé med små firmaer, sagde hun.

Efter konkursen af Din Fleksible Service, sagde Izabela Prejs, direktør i Din Fleksible Service, at en årsag til konkursen, var mangel på volumen i antallet af opgaver.

– Det er meget lidt vi tjener, hvis volumen af vore ydelser bliver for lille. I nogle af de kommuner, hvor vi har arbejdet, har vi simpelthen ikke haft timer nok, sagde hun.

Derudover foreslog Palle Laustrup (SF), at udbuddet blev udskudt.

– I SF er vi ikke stemt for at privatisere hjemmeplejen mere end højest nødvendigt. Der er netop afsluttet en brugertilfredshedsundersøgelse, derfor foreslår jeg, at vi venter med at behandle udbudsmateriale, til vi kan se, hvor tilfredse brugerne er med det vi har nu, sagde han. Det blev kun støttet af Enhedslisten.