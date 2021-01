Foto: Colourbox

SPONSORERET INDHOLD: Store forsamlinger, kram, fester og sammenkomster med mange forskellige mennesker har vi de seneste mange måneder måtte kigge meget langt efter. Verden, som vi kender den, har det seneste år på mange måder været forandret pga. COVID-19-pandemien.

En pandemi, der har påvirket befolkninger verden over, og som har betydet, at vi alle har måtte tilpasse os en ny hverdag, hvor restriktioner, hjemmearbejde, mundbind, hjemmeskoling og nedlukninger er blevet en normalitet. I denne tid har medicinalindustrien arbejdet hårdt på at udvikle en corona vaccination, så verdens befolkninger igen kan komme tilbage til den hverdag, de kender. Efter månedsvis af arbejde og forskning er den her endelig.

Alle sejl er sat ind

Udviklingen af en corona vaccination har været i gang siden starten af 2020, hvor COVID-19-pandemien for alvor bredte sig, og store dele af verdens befolkning for første gang oplevede de mange effekter og konsekvenser, som pandemien har medført. I medicinalindustrien har alle sejl været sat ind for at udvikle en corona vaccination hurtigst muligt i overensstemmelse med de krav der er om dokumentation i forhold til effekt og sikkerhed.

Udviklingen af en corona vaccination har været en kompleks, dyr og langvarig proces, der normalt kan tage op til flere år at udvikle. Grundet COVID-19’s påvirkning og ikke mindst konsekvenser for vores samfund, er udviklingen af en corona vaccination og dermed hele processen sket langt hurtigere end normalt. Det betyder at vi i Danmark nu kan begynde af vaccinere befolkningen mod COVID-19.

Bivirkninger forbundet med ny corona vaccination

Corona vaccinationen er udviklet af medicinalvirksomheden Pfizer/BioNTechs, der efter færdiggørelsen af denne corona vaccination fortsat nøje vil overvåge, registrere og opfange eventuelle bivirkninger forbundet med denne corona vaccination. Der kan nemlig forekomme bivirkninger, som først identificeres, når flere millioner mennesker får corona vaccinationen. Af identificerede bivirkninger er bl.a. smerter og hævelser på injektionsstedet, træthed, hovedpine og feber. Altså bivirkninger der ofte er forbundet med andre og velkendte vacciner, og som typisk er milde eller moderate.

Høj faglighed og kvalitet

På mange testcentrer vil det blive muligt at få en corona vaccination. Her prioriteres høj faglighed og kvalitet meget højt, hvorfor du hos disse testcentre kan forvente et sikkert, professionelt og behageligt forløb, når du skal vaccineres. Samtidig slipper på for lange køer og ventetid, da du hos disse testcentre kan booke tid, og dermed møde op på et selvvalgt tidspunkt. Du kan til hver en tid også komme direkte ind fra gaden flere steder, hvilket før hele forløbet nemt og bekvemt. De fleste testcentre drives af læger, der står klar til at hjælpe dig, hvis du ønsker at få en corona vaccination eller ønsker at blive testet for COVID-19.

Find den nyeste viden

Er du interesseret i at følge med i udviklingen på området eller har du nogen spørgsmål, kan du altid kontakt testcentrene, der sidder klar til at hjælpe dig og besvare dine spørgsmål, hvis du er i tvivl om noget.