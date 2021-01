Brøndbyvester har fået sin helt egen skinke-scooter

Christian Nielsen har åbnet en klassisk pølsevogn foran Super-Brugsens gamle lokaler på Park Alle i Brøndbyvester. Foto: Robert Hendel

Brøndby. I mere end 100 år har pølsevognen været en del af det danske bybillede. Nu er der kommet en af slagsen til Brøndbyvester, og indehaveren lægger vægt på, at det skal være en god, gammeldags skinke-karet med de klassiske pølsevognsretter

Af Robert Hendel

Siden december har parkeringspladsen foran SuperBrugsens gamle lokaler på Park Allé lagt asfalt til et stykke dansk kultur.

I 100 år har den klassiske pølsevogn været en del af det danske gadebillede, også selvom der er i dag er blevet færre af dem. Faktisk er antallet skrumpet ind i en sådan grad, at mængden af øgenavne overstiger antallet af pølsevogne herhjemme.

For 43-årige Christian Nielsen blev det coronakrisen, der fik gang i skinkekutteren, der oprindeligt blev erhvervet som en slags sidebeskæftigelse. Normalt driver han en kantine på Kirkebjerg Parkvej, men den holder ufrivillig pause på grund af coronanedlukningen.

– Det er en personalekantine for virksomheder, hvor jeg normalt har 140 spisende om dagen. Under de sidste restriktioner i december valgte jeg så at lukke, for der var ikke mange mennesker, og de vidste ikke, hvad der var op og ned, fortæller han.

Derfor fik Christian Nielsen sat pølsevognen i stand, og den er blevet hans primære indtægtskilde i den seneste tid, selvom det langt fra var meningen.

– Jeg har heller ingen fortid som pølsemand, så jeg har ingen forudsætninger for at gå i gang. Jeg er uddannet kok, men det er ikke det samme, så jeg har måttet kaste mig ud i det, siger Christian Nielsen.

Høje forventninger

Inden Café Fodkold kunne åbne, var der en masse praktiske ting, som Christian Nielsen skulle have styr på. Mange af de gamle pølsevogne er nemlig ikke gearede til de strenge regler for fødevarer, som der er i Danmark.

– Der var en masse ting, der skulle laves på den, og jeg var i dialog med Fødevarestyrelsen for at få den godkendt. Det lykkedes til sidst, siger skinkekaptajnen om bestræbelserne på at parkerer den 100 år gamle kulturinstitution foran Coops gamle butikslokaler på Park Allé i Brøndbyvester.

Samtidig er udfordringerne anderledes end i kantinen på Kirkebjerg Parkvej.

– Oplevelsen i pølsevognen er en helt anden. Her har gæsterne enormt høje forventninger til et langt mere simpelt udvalg, siger Christian Nielsen.

I modsætning til i pølsevognen er det det lettere at eksperimentere med temaer i en stor kantine, og det giver nogle andre muligheder.

– Pølsevognens sortiment er snævert, men det er også en udfordring rent fagligt, fordi man ikke skal begynde at være for kreativ dernede. Du kan ikke begynde at lave kikærtepølser og den slags, for så ryger hele grundlaget for pølsevognens eksistens, siger han om pølsevognen, der indtil videre står det samme sted på Park Allé frem til sommer.

Hvad der derefter skal ske, vil tiden vise. Han håber dog, at han kan blive stående permanent, men det kommer an på, hvad der kommer til at ske med området.

Ren pølsesnak

Indtil videre har folk taget godt imod Christian Nielsen og pølsevognen. Selv havde han ingen anelse om, at det i januar var 100 år siden, at den første pølsevogn langede mad over disken i København.

– Det havde jeg ikke skænket en tanke, men det er da god timing, konstaterer Christian Nielsen.

Hans oplevelse er, at folk har taget godt imod den karakteristiske hvide madvogn.

– Jeg tror, at mange synes, at det er skægt, fordi de forbinder det med noget fra gamle dage. Selv er jeg jo også fra den generation, hvor pølsevognen var en fast del af hverdagen og bybilledet, siger Christian Nielsen.

Han tror, at pølsevognen har stor, kulturel værdi for mange danskere.

– Det er noget, man genkender og ved, hvad er. Går du ind i en foodtruck, kan du godt blive i tvivl om, hvad de egentligt serverer, fordi det ikke er lige så transparent, lyder analysen.

Genkendeligheden gør dog, at folk også skruer forventningerne op, når de besøger den rullende skinke-oase. Det er en af årsagerne til, at Christian Nielsen ikke vil rokke ved det billede, som folk har af den gode, gammeldags pølsevogn.

– Min holdning til en pølsevogn er, at det skal være et sted, hvor man hurtigt og billigt kan få noget godt at spise. Derfor er priserne sat så lavt som muligt, siger han.

Spørgsmål om religion

Ifølge Christian Nielsen er det en meget broget skare, der besøger hans pølsevogn.

– Jeg har kunder i alle aldre, fra ét år og opefter. Det er alt fra håndværkere til folk, der har været i fitnesscenteret, forklarer han.

At folk fra fitnesscenteret kommer over for at købe et par skinkesøm i åben kiste, er noget af det, Christian Nielsen er mest overrasket over.

– Det er jo nærmest kriminelt, det står på side ét i træningsmanualen, at de skal holde sig fra hvidt brød, sukkerstoffer og fedt, men de kommer her altså også. Det er lidt sjovt, siger han og griner.

Som pølsemand har han også oplevet, at det ikke er ligemeget, hvor hans produkter kommer fra. På det mobile skinkeskur står der Tulip, og det betyder ifølge Christian Nielsen, at folk har en forventning om, at han sælger produkter fra Danish Crown, der ejer Tulip.

– Der har været kunder, der gerne har villet have bekræftet, at pølserne kommer fra Danish Crown, og ikke Steff Houlberg. Og der er to, der er vendt om på hælene, fordi det var Danish Crown, og de sværgede til Steff Houlberg. Det er simpelthen et religionsspørgsmål, og det blev jeg selv ret chokeret over, fortæller han.

Derfor er Christian Nielsen også påpasselig med at eksperimentere med nye ting.

– Jeg har da overvejet at lave en Brøndby-special, men det skal ikke være noget moderne gourmet. Det må stadigvæk være noget jordnært, som folk kan forholde sig til, samtidig med, at det smager godt, siger han.

Hotdogs hitter

Spørgsmålet er dog, om det er nødvendigt at eksperimentere. Ifølge Christian Nielsen er den klassiske ristede pølse hans mest populære produkt, ligesom hotdogs hitter i begge versioner.

– Den røde pølse er også stadigvæk populær, men det er primært hos de helt små, eller for dem, der er fyldt 75, og som husker den som en del af deres barndom. Dengang var der jo kun røde pølser, siger han.

Om Christian Nielsen får udvidet sit sortiment med et par sæsonvarianter, vil tiden vise. Det afhænger af en række faktorer, som han ikke selv er herre over. For åbner kantinen igen, når coronaen stilner af, får han brug for en ekstra medarbejder.

– Jeg kan jo ikke være begge steder på samme tid, siger han.

Selv håber han dog, at det lykkes at drive både kantine og pølsevogn. Omsætningen i pølsevognen har i hvert fald oversteget forventningerne.

– Det er altid svært at drive forretning på den måde, som man gør med en pølsevogn. Det er gadesalg og vinter, så jeg regnede ikke rigtigt med noget, siger Christian Nielsen.

Aftalen med Coop løber til sommer. Hvad der sker herefter, ved han ikke endnu.

– Lige nu har jeg ingen andre steder at stå, men jeg søger efter en fast plads, og det skal helst være i Brøndby, hvor jeg har forretning i forvejen, lyder det fra bydelens nye skinkesteward, der ikke lægger skjul på, at han lige nu er placeret på sin drømmelokation.