Borgmesteren omgår sandheden

Debat

Af Erik Kærgaard Kristensen, Medlem af Vallensbæklisten

Borgmesteren er efterhånden Vallensbæklistens suverænt bedste kampagnemedarbejder. Hans foragt for borgerne og uholdbare udbygningspolitik afslører han selv tydeligere, end vi kunne have gjort.

Det er en uegnet borgmester, der omgår sandheden ved i lokalpressen at påstå, at der kun kom cirka 25 indsigelser mod Sydporten, når over 80 borgere havde indsendt høringssvar. Vi formidlede 47 fra lokalplanområdets naboer og genboere og ikke bare tre. Og det på trods af corona og juleferie. Borgmesteren kendte tallene, for kommunen har kvitteret for dem. Hans facon minder vist om Trumps fake news. Derfor siger flere og flere borgere: Han ødelægger Vallensbæk, vi stemmer Vallensbæklisten næste gang.

Som arkitekt er det svært at opfatte borgmesterens reklame for Sydporten, som andet end en parodi. Det er et underlødigt byggeprojekt. Næsten lige så dårligt som højhusprojektet ved Køge Bugt motorvejen, som vi heldigvis har fået sat på pause.

Vi har søgt aktindsigt i forholdene omkring Sydporten og er blevet ganske forfærdede: Det ingeniørfirma, som har vurderet projektet, har konkluderet, at projektet ikke kan overholde Planlovens bestemmelser. Det er alvorligt, og en normal borgmester og kommunalbestyrelse ville aldrig fremsætte lokalplanforslag 108.

Men i Vallensbæk lever man åbenbart efter princippet: Går den, så går den! Kommunalbestyrelsen laver tilsyneladende sin egen lov i stedet for at overholde landets love. Men den går kun, hvis borgerne ikke klager til en højere instans. Og det gør vi selvfølgelig.

Derudover har det vist sig, at borgmesterens developere’ som han omtaler som filantropiske velgørere, er berygtede konkursryttere og kendte for byggesjusk og for at behandle lejere dårligt. Det er uforståeligt, at også S kunne stemme for et så asocialt lokalplanforslag.

I Vallensbæklisten vil vi ikke bare udbygge Vallensbæk, men udvikle et selvstændigt bysamfund med fokus på kvalitet og det kræver et nyt flertal.