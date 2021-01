Sådan kan arealet øst for Søndre Ringvej komme til at se ud.

Borgermøde viser at Vallensbæk har ondt i demokratiet

Debat.

Af Peer Svendsen Medlem af Vallensbæklisten

Borgermødet torsdag, den 7. januar vedrørende forslag til kommuneplantillæg og lokalplan 108, ”Sydporten”, blev gennemført som et online videomøde, hvilket betød, at hvis man ikke havde det nødvendige udstyr, var man ekskluderet. Og hvis man ikke kun ville være med på en ”lytter”, men også ville deltage aktivt ved at stille spørgsmål, krævede det også lige, at man havde en Facebook profil, – som det så heller ikke var alle borgere, der havde.

Bekymrede det kommunen? Nej, det er der ikke noget, der tyder på. Mødet var endvidere lagt alt for tæt på indsigelsesfristen den 10. januar. Men på den måde undgik kommunen og projektmagerne mange berettigede protester og borgerne fik ikke lejlighed til at deltage i debatten. Tilsammen gjorde det, at den demokratiske proces lige blev sat ud af spil.

Hvorfor skal udbygningen gå så hurtigt, og hvorfor ikke udsætte hele processen til coronasituationen er kommet under kontrol? Selv Folketinget har sat lovgivningsarbejdet på nødblus mens samfundet er nedlukket.

Alene disse forhold burde have fået kommunen til at udsætte borgermødet og indsigelsesfristen for planerne indtil der kan afholdes normale møder.

Som borgere bør vi i det mindste forlange, at de folkevalgte politikere udviser respekt for de demokratiske principper. Det gjorde politikerne ikke i forbindelse med lokalplanforslag 108, som der heldigvis er stor modstand imod.

Husk, at til kommunalvalget til november er det os, der bestemmer, om arbejdet i kommunalbestyrelsen bliver udført af de rigtige mennesker.