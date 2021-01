Alternative produkter til smuk hud og sundt hår

SPONSORERET INDHOLD: Skønhed er alt muligt i dag. Skønhed er, at man har selvtillid nok til at sige, at man synes om sig selv og sit udseende. Mange folk bruger alle mulige produkter på sin hud og i sit hår, der gør alle mulige forskellige ting.

Men hvis du er ligesom nogle mennesker, så vil du hellere tage dig af din hud og dit hår på en naturlig måde. Derfor kommer der her to produkter, der naturligt kan give samme effekt som så mange andre produkter, du kan købe.

Kaffegrums til din hudpleje

Kaffegrums er blevet det nye sort – bogstaveligt talt. Det lyder nok meget underligt. Det er jo bare grums. Men kaffegrums har bevist, at det kan meget mere end bare at være grums. Når du har lavet en kande filterkaffe næste gang, så lad være med at smide grumset ud bagefter, men gem det og giv det et forsøg. Men hvad kan man bruge kaffegrums til? Kaffegrums bruges som en scrub til din hud.

Der er en masse næringsstoffer i kaffegrumset, der kan hele din hud samt give den en naturlig glød og elasticitet. Kaffegrums indeholder nemlig en masse antioxidanter, der kan pleje, beskytte og hjælpe din hud tilbage på rette spor.

Kokosolie til både hår og hud

Der er mange myter om kokosolie. Men hvad der er sandt er, at det er en naturlig olie, der kan gøre en masse godt for dig. Du kan eksempelvis putte lidt kokosolie i dit hår, efter du har været i bad. Det er med til at blødgøre det og give det en flot glød. Det er især godt for folk med krøller, da det hjælper på at holde krøllerne, ja, krøllede, samt pleje dit hår, så det ser sundt og friskt ud.

Hvis du her i vintermånederne har meget tør hud på hænderne og resten af kroppen, kan du med fordel smøre lidt kokosolie på en gang imellem. Det er en mulighed, hvis du ikke vil bruge en masse penge på en god, fedtet creme. Og de fleste har alligevel kokosolie stående i køkkenskabet, så det kan man lige så godt bruge.

Du kan også blande noget kokosolie i en lille skål med noget sukker. Og der har du din helt egen hjemmelavede læbescrub, der kan få fjernet nogle af dine døde hudceller, så du igen kan få nogle læber, der ikke er tørre og sprækkede. Det giver samtidig fugt til dine læber, så de kan føles mere behagelige igen, og du mindsker risikoen for at få udtørrede læber, der sprækker og gør ondt.