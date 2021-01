Årets initiativ: Som klub har vi en pligt til at vise socialt ansvar

I 2019 blev de frivillige i Brøndby Kommunes mange foreninger fejret med en stor fest. Den blev aflyst i 2020 på grund af situationen med coronavirus. Priserne blev dog uddelt kort før jul. Arkivfoto: Robert Hendel

BRØNDBY. Brøndby Bordtennisklub er kommunens første og indtil videre eneste demenscertificerde forening. Det har givet en af klubbens ildsjæle prisen for årets initiativ i Brøndby Kommune i 2019

Af Robert Hendel

Nytænkning inden for det folkeoplysende område. Det er et af kriterierne for prisen for årets initiativ, der hvert år uddeles i Brøndby Kommune.

I 2019 fik Brøndby Bordtennisklub stablet et initiativ på benene, som kan inspirere andre og udvikle både nye aktiviteter og partnerskaber. Det, der egentligt begyndte som et tiltag for medlemmer over 60 år, endte med gøre Brøndby Bordtennis Club til kommunens første og endnu eneste certificerede demensvenlige forening.

Netop det tiltag er nu blevet belønnet af Brøndby Kommune med prisen for årets initiativ i 2019, der gik til Per Madsen, som er er foregangsmand for opstarten af et bordtennishold for mennesker med demens og pårørende.

– Det blev jeg da utroligt glad for. Det er jo en stor anerkendelse af det arbejde, vi har lavet. Som klub er vi også utroligt stolte, siger Per Madsen om det nye tilbud i bordtennisklubben målrettet personer med særlige behov, der ikke findes mange tilbud til.

I begyndelsen af 2019 kom ideen på bordet under et møde i frivillighedsnetværket.

– Her talte vi om de forskellige tiltag, der er i kommunen for folk med demens, og så kom vi på at lave noget i bordtennisklubben, forklarer Per Madsen om opstarten af klubbens tilbuddet.

Før klubben blev certificeret, gennemgik Per Madsen og to andre fra foreningen en række kurser gennem Alzheimerforeningen og DGI. Kurserne klæder foreningen på til at imødekomme de demensramtes og pårørendes behov.

– Der er undersøgelser, der viser, at selv bordtennis er godt for folk med demens i forhold til at få stimuleret hjernen og i forhold til at få motion og have kontakt med andre mennesker, siger Per Madsen.

Han mener, at det er et godt tilbud, som Brøndby Bordtennis Club har fået stablet på benene.

– Vi kan se det i praksis, når vi spiller bordtennis. Vores medlemmer har stort udbytte af det, forklarer Per Madsen.

Han og bordtennisklubben fik prisen for næsen af de frivillige til Brøndby Cup og naturtræningen i Brøndby Gymnastik Forening.

– Det gør kun hæderen større. Jeg ved, at det er to foreninger, som gør et kæmpe stykke arbejde for rigtig mange i kommunen, så det gør mig kun endnu mere stolt, siger Per Madsen.

Prisvinderen for årets initiativ i 2019 i Brøndby Kommune mener, at klubben som demenscertificeret forening er med til at give tilbage til samfundet.

– Vi har også som klub en pligt til at vise socialt ansvar, siger vinderen af Brøndby Kommunes pris for årets initiativ i 2019.