2,5 millioner fordelt til bedre udearealer

Måske bliver det fjernvarme, der kommer ud af radiatorerne i Vallensbæk Nord i fremtiden.

Vallensbæk. Der er nu sat navn på investeringer for 2,5 million, der skal give bedre udearealer for børn i daginstitutionerne i Vallensbæk. De første byggerier er allerede i gang

Af Jesper Ernst Henriksen

I november vedtog kommunalbestyrelsen at give 2,5 millioner kroner til bedre udearealer til daginstitutionerne. Overskriften på bevillingen var en pulje til optimering af udearealer ved kommunens daginstitutioner, med henblik på, at udearealerne kunne blive brugt endnu mere, særligt i vinterhalvåret. Det er selvfølgelig særligt aktuelt i denne tid, hvor børnene er mere ude, for at kunne overholde corona-restriktionerne.

Normalt vil politikerne gerne være med til at bestemme, hvordan sådanne puljer bliver brugt i relativt høj grad, men der var denne gang enighed om, at det var vigtigt at få pengene ud så hurtigt som muligt. Forvaltningen fik derfor relativt fire tøjler til at bestemme, hvilke projekter, der var de vigtigste. Det har de gjort, og de første byggerier er allerede i gang.

På alle institutioner bliver der etableret varmtvandsbeholdere på udevaskene, belysning ved legepladser, ude-stikkontakter og VVS-arbejde.

Derudover bliver der lavet yderligere projekter på udvalgte daginstitutioner, hvor institutionerne har udtrykt behov for ekstra vintertiltag som overdækninger på legepladsen eller et nyt skur.

– Det er godt for børnene at være ude og lege og få lidt skidt på knæene. Men det stiller også krav til vores institutioner. Derfor har vi i dialog med forældre og institutioner besluttet, hvad der skal optimeres på udearealerne for, at vores børn kan blive ved med at lege udendørs – også når vejret er koldt og kedeligt, siger Vallensbæk Kommunes borgmester, Henrik Rasmussen (K).