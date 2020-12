Vil have folk til at spise bedre chokolade

I oktober åbnede Selcted Gourmet Group en chokoladebutik i samme bygning, som huser virksomhedens produktionsmiljø. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. I Brøndby har en chokoladefabrikant åbnet en butik. Den skal hjælpe lokalmiljøet med at få øjnene op for ægte, håndlavet kvalitetschokolade, lyder det

Af Robert Hendel

I et stort industrikvarter har der i tre år ligget en chokoladefabrik. Nu er den blevet udvidet med en lille butik, hvor folk kan komme ind fra gaden og købe fabriksfrisk chokolade.

Det er virksomhederne Selected Gourmet Group og Frederiksberg Chokolade, der begge holder til på Skelmarksvej i Brøndby tæt på grænsen til Vallensbæk.

De laver hver deres produkter i de samme lokaler med en kærlighed for at sælge kvalitetshåndværk til chokoladeglade kunder.

At det blev til en chokoladefabrik, var lidt af et tilfælde.

– Det begyndte med, at vi handlede med noget chokolade. Så fik vi nogle ideer om, at chokoladen godt kunne være bedre. Vi ville gerne have en anden kvalitet og sætte vores eget præg på den, fortæller Michael Hartmann, der er direktør i Selected Gourmet Group.

Hvis man skal producere chokolade ordentligt, kræver det både viden og færdigheder. Derfor tog Michael Hartmann for et par år siden en uddannelse som chocolatier. Nu ved han, hvorfor chokolade opfører sig, som den gør.

– Der er mange mennesker, der hjemme i køkkenet har forsøgt at temperere chokolade, og det er svært at få det til at lykkes. Det er lidt ligesom at lave bearnaisesauce fra bunden, siger han.

Prøver sig frem

Det er i høj grad et håndværk at producere chokolade, og det betyder også, at det stort set er umuligt at ramme den præcis samme smag hver eneste gang.

– Vi laver al vores chokolade i hånden, og det er den enkeltes smagsløg, der fra gang til gang afgør, om den nu er der, hvor den skal være, siger Michael Hartmann.

Det hele foregår på gammeldags manér, hvor medarbejderne prøver sig frem.

– Vi tilsætter, til vi synes, at smagen er der. Vi har selvfølgelig en grundopskrift, men det hele bliver justeret undervejs, når vi smager på det, siger chokolade-direktøren.

En af fabrikkens største successer blev til på den måde.

– Vores salmiaklakrids med hvid chokolade og citron opstod ved, at vi prøvede os frem. Engang imellem ryger det i skraldespanden, og andre gange bliver det så godt, at vi sætter det i produktion, fortæller Michael Hartmann, der for nylig fik en sølvmedalje for sin lakridsmandel i ’The Liquorice Taste Award’.

Gav mening med butik

Ideen til butikken udsprang af, at der i forvejen kom kunder forbi fabrikken for at købe friske produkter. Nu har Selected Gourmet Group så fået en slags showroom, men også et sted, hvor virksomhederne i nærheden kan købe friske flødeboller til medarbejderne om fredagen.

– Det gav mening at lave en butik dér, hvor vi producerer chokoladen. Så kan folk komme forbi og kigge, uden at de behøver køre så langt efter kvalitetschokolade, siger Michael Hartmann.

Der er cirka 10 medarbejdere på fabrikken dagligt, som sørger for, at der er gang i produktionen. I denne tid er der ekstra travlt. Julen er nemlig den måned, hvor fabrikken afsætter mest chokolade.

Efter jul finder virksomheden ud af, om butikken er en god ide, men Michael Hartmann forventer, at den er kommet for at blive.

– Vi er her jo alligevel, og vi har også en del kunder, der kom her i forvejen, siger han.

Den ægte vare

Som chocolatier kender han forskel på god og dårlig chokolade. Han mener, at det, der kendetegner Selected Gourmet Groups produkter, er, at der ikke bliver brugt vegetabilske fedtstoffer.

– Vi bruger rigtig chokolade. Vi har ikke produkter uden chokolade lavet på kakaosmør. Det er den ægte vare, siger Michael Hartmann og tilføjer, at 90 procent af fabrikkens chokolade kommer fra Belgien.

I Belgien ligger Callebaut, som er verdens største chokoladeproducent. Her bliver der dagligt produceret 900 tons chokolade.

– Det gør, at de er konkurrencedygtige på prisen, men det gør også, at den volumen, de producerer, er så stor, at de har en masse viden om, hvordan man får det optimale ud af tingene, forklarer Michael Hartmann.

Han håber, at den nye butik kan være med til, at folk får øjnene op for god chokolade.

– Rigtig chokolade tilfredsstiller sanserne hurtigere end vekao-produkter, som man kan købe i supermarkedet, gør. Derfor feder rigtig chokolade også mindre, fordi vi simpelthen spiser mindre af det, siger Michael Hartmann.