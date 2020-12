UEFA aflyser opgør i Champions League på grund af coronavirus i Brøndby-truppen

Brøndbys fodboldkvinder kommer ikke i kamp torsdag aften i Champions League. Kampen er aflyst, fordi en af spillerne i truppen tidligere på ugen er testet positiv for coronavirus. Foto: Robert Hendel

SPORT. UEFA har besluttet at aflyse aftenens kamp i kvindernes Champions League, efter at en Brøndby-spiller er testet positiv for covid-19

Af Robert Hendel

Brøndbys fodboldkvinder er lige nu i Norge for at spille det første opgør i Champions League mod Vålerenga Fotball, men de kommer ikke i kamp i torsdag aften.

Det europæiske fodboldforbund, UEFA, har nemlig på ordre fra de norske sundhedsmyndigheder besluttet at aflyse torsdag aftens kamp på Intility Arena i Oslo.

Årsagen er, at en af Brøndbys spillere er blevet testet positiv for covid-19 efter mandagens træning. I Norge er der en regel om, at spillere, som har været i nær kontakt med en person, som er smittet med coronavirus, skal gå i 10 dages karantæne. Det er blandt andet årsagen til, at klubbens topscorer Nanna Christiansen blandt andet har måttet blive hjemme i Danmark, fordi hun var i kontakt med en smittet under landsholdssamlingen i sidste uge.

– Da vi mandag får at vide, at en af vores spillere er testet positiv for covid-19, sender vi hende omgående i karantæne, og hun kommer derfor ikke med til Norge. Samtidig kontakter vi UEFA og fortæller, at vi ikke kan rejse til Norge, fordi reglerne er, som de er, fortæller Michael B. Espersen, der er forretningsfører i Brøndbyernes IF.

I Danmark er der ikke som i Norge krav om selvisolation. Det er kun en anbefaling, at nære kontakter går i selvisolation, indtil de kan fremvise to på hinanden følgende negative coronatest.

– Men det er som sagt kun en anbefaling, og UEFA fortæller, at de vil have det på skrift fra en officiel myndighed. Det fortæller vi dem, at vi ikke kan give dem, da der er tale om en anbefaling, og ikke et påbud. Vi kan jo godt rejse, men anbefalingerne er, at vi ikke gør det. Derfor fortæller UEFA, at vi skal tage af sted, for ellers kan der blive åbnet en disciplinærsag imod os, forklarer Michael B. Espersen.

Ifølge forretningsføreren var det UEFA’s plan at gennemføre kampen, og mødte Brøndby derfor ikke op, ville klubben risikere at blive taberdømt. Derfor fløj klubben til den norske hovedstad onsdag morgen kl. 09.00 til Oslo i et chartret fly fra Københavns Lufthavn.

– Vi tager så af sted, men tager ikke hende med, som er testet positiv, og vi har heller ikke taget de spillere, der har været i landsholdslejren, med, for det havde vi fået på skrift fra de norske myndigheder, at vi ikke måtte. På samme måde måtte hjemmeholdet også tre spillere, som havde været i kontakt med en smittet, siger Michael B. Espersen.

Han fortæller, at Brøndby hele tiden har spillet med åbne kort.

– Vi kontaktede de norske myndigheder i løbet af tirsdagen, men de svarede os ikke i første omgang. Først meget sent tirsdag aften får vi at vide, at de skal have en liste over, hvem det er, som er nære kontakter, og den sender vi til dem. Vi havde også listen med til Norge, da vi rejste ind i går, forklarer Michael B. Espersen.

Ifølge forretningsføreren var der ikke styr på ret meget i lufthavnen i Oslo.

– Vi blev bare lukket ind, og vi skulle ikke engang vise corona-test. Efterfølgende blev vi testet to gange i en anden terminal i lufthavnen, og alle prøver var negative. Her til formiddag får vi så at vide af de norske myndigheder, at fordi vores spillere har været sammen til træning med hende, der blev testet positiv mandag, så kan vi ikke spille, siger Michael B. Espersen.

Han mener ikke, at klubben kunne have handlet anderledes.

– Vi har som sagt spillet med åbne kort hele tiden. Skulle det værste ske, at vi efter kampen havde haft en positiv test, ville helvede jo bryde løs, fordi vi ikke havde sagt, at vores spillere havde været i kontakt med en smittet. Men vi har jo hele tiden sagt det til de norske myndigheder, siger forretningsføreren.

Det er planen, at returkampen i Brøndby bliver afviklet som planlagt på onsdag den 16. december klokken 18.

– UEFA kan ikke taberdømme os, fordi vi er taget herop. Vi spiller kampen i Brøndby, og så har UEFA hele tiden haft en reservedato søndag den 14. februar 2021, hvor kampen i Norge så skal spilles, siger Michael B. Espersen.

Han og resten af klubben har respekt for beslutningen om at aflyse kampen.

– Men vi er meget ærgerlige over processen, da vi som sagt allerede dagen før afrejse rejste spørgsmålet overfor UEFA og fik at vide, at vi skulle rejse til Oslo som planlagt og afvikle kampen, lyder det i en pressemeddelelse på klubbens hjemmeside.