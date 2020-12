Udsætter derby: Coronavirus rammer Brøndby-trup Lørdag var det meningen, at Brøndby IF Futsal skulle byde velkommen til København Futsal i Stadionhal 1. Det har coronavirus dog sat en midlertidig stopper for. Foto: Robert Hendel

SPORT. Der bliver ingen kamp lørdag mellem Brøndby IF og København Futsal. Kampen er blevet udsat på ubestemt tid på grund af coronasmitte. To andre kampe i ligaen er også blevet aflyst i weekenden

Af Robert Hendel