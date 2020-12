Tvunget til at lukke: Vil kæmpe med næb og kløer for sit værtshus

Ann Spetzler er indehaver af Blondie’s Pub i Glostrup, som har været hårdt ramt økonomisk af coronakrisen. Hun har dog forståelse for situationen, selvom det gør ondt. Foto: Robert Hendel

GLOSTRUP. I sidste uge blev værtshusene endnu engang tvunget til at holde lukket i kampen mod spredning af coronavirus. I Glostrup frygter en værtshus-ejer både for sin omsætning og sine gæster. Hun lader sig dog ikke slå ud af corona-krisen

Af Robert Hendel

Det store udbrud af covid-19 fik i sidste uge statsminister Mette Frederiksen (S) til at meddele, at Danmark delvist lukker ned frem til 3. januar i et forsøg på at få brudt smittekæderne.

Det betyder blandt andet, at værtshuse i sidste uge blev tvunget til at lukke i den måned, der normalt genererer mest omsætning i hele året. Det mærker de blandt andet på værtshuset Blondie’s Pub i Glostrup.

Den seneste nedlukning kom bag på indehaver Ann Spetzler, der ikke kun er ked af at gå glip af omsætningen i resten af december.

– Det allerværste er alle de sjæle, der sidder derhjemme alene hele julen. De kan ikke engang komme ned og få en kop kaffe på en café, og de kan heller ikke komme herned og få en sodavand eller en øl og sige god jul og godt nytår til dem, de kender, siger hun.

Hun frygter samtidig for, hvad der sker nytårsaften og i ugerne efter, når folk ikke har mulighed for at komme på værtshus eller bar.

– Hvor skal de unge samles? Jeg kan godt være nervøs for, at de glemmer det med at holde afstand, når der kommer et par genstande indenbords. Hvad sker der så til januar? Får vi så lov til at åbne igen? Det kunne jeg godt frygte lidt, at vi ikke kommer til, siger Ann Spetzler, der har haft Blondie’s Pub i næsten fem år.

Hun så gerne, at der var blevet taget nogle timer af åbningstiden, selvom det ville være en dårlig forretning for hende.

– Så ville det i det mindste ikke gå ud over de mennesker, der kommer her, som ikke har nogen at sidde sammen med. Det er faktisk det værste, men jeg har omvendt fuld forståelse for, at vi skal holde lukket. Det er nok det eneste rigtige at gøre lige nu, forklarer Ann Spetzler.

Sikkert sted

Selvom indehaveren af Blondie’s Pub har forståelse for nedlukningen, ærgrer det hende, at hun er tvunget til at holde lukket.

Ann Spetzler mener, at hun og hendes personale har gjort alt for at imødekomme alle anvisninger fra myndighederne.

– Jeg synes, at gæsterne er godt sikret herinde med alle de restriktioner, vi har. Så det er et godt sted at være, og det er det faktisk alle steder i Glostrup, siger hun.

På døren ind til værtshuet hænger en seddel, der fortæller, at der kun er plads til 30 personer, selvom hun sagtens ville kunne lukke flere ind.

– Men de 30 personer vil jeg kunne stå inde for, forklarer Ann Spetzler.

Det er dog ikke kun antallet af gæster, som er påvirket af det aktuelle udbrud af coronavirus.

– Vi spritter af og har ekstra rengøring. Når folk forlader et bord, spritter vi det af, og vi holder meget fast på kravet om mundbind, forklarer værtshusejeren, der havde mange diskussioner med folk om mundbind tidligere.

De diskussioner har hun ikke længere, for nu har folk accepteret vilkårene.

– Mine stamgæster har også været gode til at huske folk på det. Folk ved godt, at det ikke er os, der er skyld i corona, sige Ann Spetzler.

Hun mener, at værtshuset er et sikkert sted at være i forhold til mange andre steder på grund af det øgede fokus på rengøring og afspritning.

– Derfor er det også ærgerligt, at vi skal lukke. Vi har gjort rigtig meget, og jeg har ikke hørt om nogen bodegaer i Glostrup, hvor der er konstateret smitte. Vi har heller ikke haft nogen smittetilfælde her, siger ejeren af Blondie’s Pub.

Stort økonomisk tab

Coronakrisen har kostet mange værtshusejere betydelige tab i indtægter. Ann Spetzler forventer, at omsætningen på Blondie’s Pub er faldet med mindst 50 procent i forhold til 2019.

Allerede i februar kunne hun mærke, at der kom færre penge i bodegaens kasse.

– Det har påvirket os helt ekstremt, det her. Allerede i februar mærkede vi, at folk blev nervøse, fordi de havde hørt om coronavirus, fortæller Ann Spetzler om tiden inden den første nedlukning.

Under den to måneder lange nedlukning i foråret valgte Ann Spetzler at beholde alle sine ansatte. Hun søgte lønkompensation og fik også kompenseret de faste omkostninger.

– Men det dækker jo slet ikke det tab, jeg havde. Det er et meget stort indtægtstab, konstaterer hun.

I midten af maj fik værtshuene lov til at holde åbent til midnat. Det har dog ikke bremset nedgangen i omsætning for Ann Spetzlers værtshus.

– Jeg har normalt åbent til klokken fem, så det er mange timers salg, jeg er gået glip af hver uge. Det er nattetimerne, jeg lever mest på, siger hun og tilføjer:

– Der er dage, hvor jeg ikke engang tjener lønnen ind til mine ansatte. Sådan er det bare lige nu.

Nødvendig nedlukning

Indehaveren af Blondie’s Pub understreger dog, at det ikke vil være forsvarligt at holde værtshuset åbent i nattetimerne, når risikoen for smitte er, som den er i øjeblikket.

– Efter midnat bliver folk jo rigtig fulde og vil danse og kramme. Det går jo ikke, når vi skal smitten til livs, men det har så også en negativ betydning for min omsætning og personalets timer, sige Ann Spetzler, der nu har én fuldtidsansat mindre, end da landet lukkede ned i marts.

På trods af, at hun tjener størstedelen af sine penge i nattetimerne, havde Ann Spetzler det ikke godt med, at værtshusene i sommer fik lov til at holde åbent helt til klokken to.

– Det er jo der, folk begynder at blive for berusede, og så skal man være opmærksom på dem hele tiden. Da vi havde åbent til midnat, fungerede det rigtig fint, siger hun og mener samtidig, at klokken 22 er lidt for tidligt at lukke baren.

Et livsværk

Da Ann Spetzler overtog værtshuset i forået 2016, var det en gammel drøm, der gik i opfyldelse.

– Dengang, jeg var ung, sagde jeg, at jeg skulle have et værtshus, når jeg fyldte 50. Det skulle bare ligge i Spanien, men det kom det altså ikke til at gøre, fortæller Ann Spetzler om beslutningen om at springe ud som bodegaejer.

Tidligere hed værtshuset ’Den gyldne pil’, men med en ny ejer, skulle der ske noget.

– Jeg tænkte, at værtshuset var slidt. Der var ikke gjort noget ved det, og i klientellet var der en del slagsbrødre. Det ville jeg gerne lave om på, fortæller Ann Spetzler.

Nu er værtshuset opkaldt efter den amerikanske rockgruppe Blondie.

– Min søster er stor fan af bandet Blondie, det er derfor det hedder Blondie’s Pub. Og så fordi jeg syntes, at det var vigtigt at stedet hed noget, man kunne sige i en brandert i en taxa på vej hjem fra byen, forklarer værtshusets ejer.

Hun har for længst erkendt, at coronakrisen er en hård tid.

– Det er mit livsværk, så jeg vil kæmpe med næb og kløer for, at det overlever, og det kommer det til, forsikrer Ann Spetzler, der vil tage et ekstra job, hvis det betyder, at hun kan redde sit værtshus.

Blondie’s Pub er ifølge indehaveren det sidste, hun skal af med.

– Det er min baby, som jeg skal blive ved med have. Jeg elsker, hvad jeg har gjort ved det. Jeg elsker gæsterne, stamkunderne, de unge, dem alle sammen, siger Ann Spetzler, der håber, at hun tidligt i det nye år atter kan slå dørene op til værtshuset på Hovedvejen i Glostrup.