Ting vi kan lære af Korea

SPONSORERET INDHOLD: Koreanerne er et folkefærd, som vi lærer mere og mere om. Det skyldes bl.a., at K-pop er blevet utroligt populært i løbet af de sidste par år. Læs videre, hvis du vil høre, hvad vi kan lære af koreanerne.

Af SPONSORERET INDHOLD

Hudpleje

Koreanerne er unge for evigt. Sådan ser det i hvert fald ud, når man ser billeder af dem.

De forlader aldrig deres hjem uden solcreme, og hvis det er solskinsvejr, bruger de faktisk paraplyer for at undgå sollyset. Koreanerne tager sig rigtig godt af deres hud, og det er ganske almindeligt at have 7 steps i sin daglige hudplejerutine.

Herhjemme kan man også købe nogle af de koreanske produkter, hvis det skulle friste. Der er f.eks. mærket Cosrx, som sælges i webshops herhjemme.

Koreansk musik

Koranerne er for alvor brudt igennem på den internationale musikscene. Der er kommet en helt ny genre frem, der hedder K-pop, som naturligvis står for koreansk pop.

Det er især det kendt boy-band BTS, der leverer hits, som bliver spillet i hele verden, selvom en stor del af sangen synges på koreansk. Der indgår også engelske linjer i K-pop, hvilket giver det grobund for at fungere globalt.

Du kan f.eks. tænke på megahittet Gangnam Style, hvis du ikke helt forstår, hvad K-pop er.

Offentlig transport

Den offentlige transport i Sydkorea er også en del bedre, end hvad vi oplever med DSB. Det er nemt at købe billetter. Både på nettet og på stationen kan det gøres på flere forskellige sprog.

Det mest imponerende er nok, at man kan køre fra Seoul til Busan (nord til syd) på under tre timer. Det er altså lidt bedre, end hvad man kan forvente, når DSB skal køre os fra Skagen til Tønder.

Affaldssortering

I Korea er de virkelig gode til at sortere deres affald. De går meget op i det, og derovre kan man faktisk få bøder for at sortere sit skrald forkert. Med det system de har, kan de genbruge rigtig meget af det de smider ud.

Det kunne vi godt lære noget af i Danmark, hvor sorteringen i store dele af landet nærmest er ikke- eksisterende.

Der er dog nogle kommuner i Danmark, hvor affaldssortering prioriteres højt. Vejle er en af foregangskommunerne. Her sorteres der i grønne og sorte poser, der symboliserer organisk og uorganisk affald. Derudover har husstandene containere til papir, metal, plast og haveaffald, hvilket gør, at de sorterer mere.