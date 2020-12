Tæt opgør endte med en Brøndby-sejr

Brøndby IF Futsal fik endnu en sejr i Futsal Liga Øst, da LA 12 blev sendt hjem fra Brøndby med et nederlag på 2-1. Foto: Robert Hendel

SPORT. Futsal-drengene fra Brøndby satte fredag yderligere tre point ind på kontoen, da LA 12 var på besøg i en kamp, som Brøndby burde have vundet større

Af Robert Hendel

Der var lagt op til et tæt opgør, da LA 12 besøgte Brøndby fredag aften. Gæsterne havde inden kampen fået tre point mod tre af ligaens forhåndsfavoritter, så det var ikke nogen nem opgave for Brøndby-spillerne, der skulle forsøge at følge op på sidste rundes sejr over FC Fjordbold.

Brøndby havde flere gode muligheder i første halvleg, men det var LA 12, der først kom på tavlen, da Emil Kjærsgaard efter en dødbold sendte bolden ind bag Emil Graulund i hjemmeholdets mål.

Brøndby svarede dog hurtigt igen på en omstilling, som Mikkel Bredfeldt sikkert omsatte til mål.

Efter pausen var Brøndby atter dominerende, men det kneb med effektiviteten. Ni minutter inde i anden halvleg fik Andreas Hauglund Larsen dog sparket bolden i kassen til 2-1, som også blev kampens resultat.

Dermed kan Brøndby IF Futsal glæde sig over den anden sejr i træk i ligaen. I de seneste to kampe er spillet langsomt blevet bedre, men det er endnu ikke der, hvor cheftræner Alexandre de Santana gerne vil have det til at være.

– Vi har stadigvæk nogle ting, der skal forbedres i de kommende kampe, men nu begynder vi at tro på, at vi kan vinde og kontrollere kampene, sagde Brøndby-træneren efter kampen.

Han mener, at det blev lige lovlig spændende mod LA 12.

– Vi spiller med den tålmodighed, vi manglede i de to første kampe, men vi var ikke effektive nok, og de kampen kunne sagtens være tippet til deres fordel, lød Alexandre de Santanas vurdering.

I næste runde tager Brøndby imod København Futsal, der sammen med Futsal Gentofte topper rækken. Alexandre de Santana mener dog, at holdet har en chance mod favoritterne. Det kræver dog, at holdet spiller op til sit bedste.

– Vi skal være mere effektive i næste kamp, og samtidig skal vi være bedre på bolden, for vi må ikke begå fejl. Så bliver vi straffet som i de to første kampe i sæsonen, sagde Alexandre de Santana.

Brøndby ligger lige nu på femtepladsen med samme pointantal som FC Nordhavn og Albertslund IF på tredje- og fjerdepladsen fire point efter Futsal Gentofte og København Futsal.