Stopper på toppen: Jeg er nået meget langt med et lille talent

Katrine Abel nåede at spille 188 kampe i sine syv år som målmand i Brøndby. En enkelt gang fik hun lov til at spille i gult og blåt. Foto: Robert Hendel

SPORT. Det har aldrig været givet, at hun skulle være fodboldspiller på det højeste niveau i Danmark. Alligevel blev det til syv år i Brøndby og to år på landsholdet som nummer ét. Katrine Abels fodboldkarriere har taget mange uventede drejninger. Nu lakker den mod enden, men de mange gode minder kan ingen tage fra hende

Af Robert Hendel

Der er ikke meget, der er gået som forventet i 2020, hvor coronakrisen fra midten af marts vendte coronakrisen op og ned på det meste for de fleste danskere.

For rigtig mange har 2020 været lig med aflysninger og skrottede planer. Det billede vil Brøndbys og kvindelandsholdets førstevalg på målmandsposten, Katrine Abel, med garanti kunne nikke genkendende til.

I slutningen af november offentliggjorde hun, at hun kun havde tre kampe til bage, inden hun ville lægge fodboldstøvlerne på hylden. Det skulle være afslutningen på en fodboldkarriere, der blandt andet har budt på tre danske mesterskaber og fire pokaltitler med Brøndby IF samt en bronzemedalje med det danske landshold ved europamesterskaberne i 2013.

På det sociale medie Instagram gav landsholdsmålmanden udtryk for, at hun havde fældet mange tårer, siden hun traf beslutningen:

– Ikke fordi den ikke er rigtig, men fordi selv rigtige beslutninger kan gøre ubeskriveligt ondt. Fodbold er mit liv. Brøndby og Kvindelandsholdet er min familie.

I dag er tårerne for længst afløst af smil. Også selvom afskeden med fodbolden – som så meget andet i 2020 – ikke blev helt, som Katrine Abel havde forudset.

Først blev landsholdskarrieren afsluttet fra sofaen, fordi nogle af holdkammeraterne var testet positive for covid-19. Dernæst blev Brøndbys kampe mod norske Vålerenga i Champions League udsat til februar af samme årsag.

Coronakrisen tog de tre sidste kampe på topplan fra Katrine Abel, inden hun nåede at sige ordentligt farvel til holdkammeraterne.

– Det er vemodigt, at det bliver sådan, men det er vel samtidig meget kendetegnende for 2020, at vi også tager vores afsked på afstand, fortæller hun til Folkebladet.

Med på et afbud

Mens beslutningen om at sige stop kom bag på de fleste, har 30-årige Katrine Abel flere gange overvejet at indstille karrieren.

– Hver gang jeg har tænkt på at stoppe, er der kommet et eller andet fuldstændigt fantastisk ’i vejen’, siger hun.

Det har aldrig været planen, at hun skulle spille fodbold på højeste niveau, da hun for 10 år siden drog fra Varde-egenen til København for at studere dansk på universitetet. Fodbold på så højt niveau ville ifølge Katrine Abel tage for meget tid fra studierne.

– Men så ringede Taastrup FC’s træner til mig, fordi han lidt tilfældigt havde set på Vardes hjemmeside, at jeg og en medspiller skulle flytte til København, fortæller den 30-årige landsholdsmålmand.

Han kunne huske, at hun havde lavet et målmandsdrop i den sidste kamp og dermed var skyld i, at Taastrup rykkede op i den bedste række.

– Så spurgte han mig, om jeg ikke kunne tænke mig at komme ud til en prøvetræning, men jeg var lidt skeptisk. Jeg skulle jo ikke spille på højeste niveau, siger Katrine Abel.

Skæbnen ville dog, at holdets normale førstemålmand blev skadet, og så tog Katrine Abel til Taastrup og trænede med en enkelt gang, inden hun blev udtaget til en kamp i Viborg.

Det endte med tre og et halvt år i klubben, som også betød, at i sidste øjeblik kom med A-landsholdet til EM i 2013.

Blev ledig på markedet

Katrine Abel kom aldrig på banen under EM-slutrunden, hvor det danske hold sikrede sig en bronze-medalje. De senere sølvvindere fra Norge blev stopklods i semifinalen efter straffesparkskonkurrence.

– Så var jeg ude af landsholdet igen, og et halv år efter trak bestyrelsen i Taastrup holdet fra kvindeligaen, forklarer Katrine Abel.

Taastrup FC havde ikke formået at skabe det økonomiske fundament, som gjorde, at klubben kunne leve op til de nye licenskrav fra DBU.

På det tidspunkt var Katrine Abel derfor klar til at lægge topfodbolden på hylden, men så ringede de fra Brøndby.

– De ville egentligt have en anden, men hende kunne de ikke få. Hun havde ikke lyst til at skifte, og så vidste de, at jeg var ledig på markedet, husker Katrine Abel.

Hun tog herefter tog til prøvetræning, og det endte med syv år hos de blå-gule, inden hun i slutningen af november 2020 tog den endelige beslutning om at stoppe ved årsskiftet.

En vild rejse i Brøndby

Når 2020 bliver til 2021, kan Katrine Abel se tilbage på syv år i Brøndby, der gav hende 188 kampe på klubbens førstehold.

– Da jeg kom til klubben havde vi et stærkt hold i de første par år med mange landsholdsspillere. Jeg var en af de få, der ikke spillede på landholdet på det tidspunkt. I dag er det omvendt, fortæller Katrine Abel, som har nydt sine syv år i Brøndby.

Hun synes, at klubben er noget særligt.

– Det siger alle nok om den klub, de er i. Heldigvis, for det er jo det, fodbold kan, siger Katrine Abel.

I de syv år som sikker sidst skanse for de blå-gule har hun spillet med mange forskillige spillere, som siden har søgt lykken i en større liga i udlandet.

– Det var næsten hver sommer, at vi sagde farvel til et halvt hold. Alligevel har vi hver gang fået skabt et hold, der har været med i mesterskabskampen, siger Katrine Abel, som har opgivet at holde styr på, hvilke spillere der var i klubben på samme tid.

Det er formentligt de mange udfordringer ved at bygge et nyt hold op, som har holdt hende i Brøndby.

– Det er jo lykkedes hver gang, at vi enten er blevet mestre eller har været ekstremt tæt på mesterskabet med et næsten nyt hold. Den proces er jeg jo bare sindssygt vild med, siger Katrine Abel med stolthed i stemmen.

Gennem årene er hun gået fra at være i periferien af landsholdet til at være fast inventar i den røde og hvide dragt og en af de bærende kræfter i Brøndby.

– Der følger et ansvar med, men det er kun fedt, siger målmanden.

I de sidste tre-fire år har hun også fået en særlig rolle på holdet, og den bliver svær at give slip på.

Hele holdets hønemor

Blandt holdkammeraterne går hun under navnet Abel-mor, hvilket passer den garvede målmand fint.

– Fodbolden har aldrig været det primære for mig. Det har altid været relationerne, nærværet og det at have nogle mennesker så tæt på, når man er på hold sammen og ses hver dag, forklarer hun.

Samtidig er det vigtigt, at holdkammeraterne har det godt. Det er dog ikke en rolle, Katrine Abel aktivt har søgt.

– I virkeligheden tror jeg ikke, at jeg er moren, men det er snarere et spørgsmål om, at de er gode til at vise mig tillid og vise, hvis de er kede af det. Så synes jeg, at er det op til mig få dem i godt humør igen, siger hun.

Fællesskabet er vigtigt for den snart forhenværende målmand, fordi tilværelsen som fodboldspiller godt kan være barsk.

– Jeg tror, at jeg på et tidspunkt vil være stolt af, at jeg har kæmpet imod det brutale i den her verden. Per (Nielsen, red.) vil nok påstå, at jeg har været lidt af en hønemor og lidt for pylret omkring mine holdkammerater, og det er der nok noget om, siger Katrine Abel og griner.

Hun mener dog, at det kan være nødvendigt, fordi spillerne i den danske liga generelt er yngre i dag.

– Når de skal tage ansvar i en tidligere alder, synes jeg også, at vi skylder at passe på dem. Nogle af de unge piger på holdet er blevet som en familie for mig. Jeg er jo næsten dobbelt så gammel som nogle af dem, siger den snart forhenværende Brøndby-profil.

Coronakrisen har dog gjort det sværere at udfylde rollen som hende, der trøster de andre på holdet.

– Det er nok et meget lille offer i det store billede, men noget af det sværeste under corona har været at se en være ked af det, uden at jeg har mulighed for at kramme hende, erkender Katrine Abel, som også har taget nogle af ”mor-værdierne” med over på landsholdet.

Udfordrede kulturen

Selv var Katrine Abel overrasket over at komme med i EM-truppen tilbage 2013. Der gik da også nogle år, før hun igen kom i betragtning til nationalmandskabet.

– På en eller anden måde opdeler jeg min landsholdskarriere i nogle faser, fordi de første år på landsholdet var jeg det klare andet og tredjevalg. Jeg fik aldrig et gennembrud, og jeg følte mig aldrig berettiget til at være der, fortæller Brøndby-målmanden om den første tid, hvor hun følte, at hun var kommet med på et afbud.

Derefter havde hun en periode, hvor hun selv meldte fra til landsholdet.

– Derfor sagde jeg til landstrænerne, at de ikke skulle ringe til mig. Det var i 2016, hvor jeg blev inviteret til en samling, men måtte fortælle dem, at de skulle ikke udtage mig, for jeg kunne ikke være den bedste udgave af mig selv, husker Katrine Abel.

I 2018 meddelte hun dog landstræneren, at hun atter var klar til at tørne ud i rødt og hvidt, hvis der var brug for hende.

Det blev der, og tilliden fra landstræneren betød meget for Katrine Abel, fordi hun denne gang følte sig berettiget til at være i truppen.

– Nu kunne jeg få lov til at udfolde mig. Som den voksne, der har noget at skulle have sagt, siger hun.

Det har givet mulighed for at påvirke kulturen på holdet.

– Kulturen i den her verden har været præget af ‘sådan har vi altid gjort det, og derfor gerne må gøre det sådan’, siger Katrine Abel.

Den tilgang kan hun godt lide at udfordre, og det føler hun, at hun har været med til både på landsholdet og i Brøndby:

– Jeg er med på, at vi godt kan tale hårdt til hinanden, men hvorfor skal vi det? Jeg tror ikke nødvendigvis på, at en spiller præsterer bedre af at blive råbt halvt ihjel af en holdkammerat, der er otte år ældre, forklarer den nu forhenværende landsholdsmålmand.

Katrine Abel har mange holdninger, og hun er ikke bleg for at fortælle højt:

– Jeg har nogle værdier, som jeg bare ikke vil gå på kompromis med. Så vil jeg hellere trække mig fra sporten, og det tror jeg også, at mine trænere har vidst.

Fodbold forener

Katrine Abel er uddannet cand.mag. i dansk, og ved siden af fodbolden har hun arbejdet hun som konsulent i it-virksomheden Norriq i Brøndby i de seneste tre år. Der sidder hun med implementering af it-løsninger, og selvom det kan godt virke lidt fjernt fra det, hun er uddannet til, er det et job, hun nyder at have.

– Det lyder måske tørt, men jeg synes, at det er ret spændende, og jeg kan godt lide den tekniske del og dialogen med kunderne og ikke mindst undervisningdelen, forklarer Katrine Abel.

At hun endte i it-branchen, var heller ikke noget, hun havde set komme:

– Det var den leder, jeg har i dag, der fandt mig til feltet og han kastede noget efteruddannelse efter mig og skabte min karriereveje med afsæt i min kommunikationsbaggrund.

Det minder lidt om fodboldkarrieren, der også har bragt hende af veje, hun aldrig havde forestillet sig. Det er også igennem fodbolden, at hun har mødt en masse mennesker, som hun ellers aldrig ville have stødt på.

– Der er Nicoline Sørensen et godt eksempel. Hun er syv år yngre end mig, og hun kommer fra et andet sted i landet, end jeg gør. Alligevel er hun og hendes kæreste nogle af dem, der er tættest på mig og min kæreste, fordi vi helt tilfældigt begyndte at bo sammen på landsholdet, forklarer Katrine Abel.

Hun tror, at det er en af de ting, der har holdt hende i sporten så længe.

– De relationer forsvinder heldigvis ikke, fordi jeg ikke længere spiller fodbold, siger Katrine Abel, der også har fået et tæt forhold til eksempelvis landsholdets massør.

Hun er meget ældre end Katrine Abel, men det betyder ikke så meget, fordi det er mennesket bag, der betyder noget.

– Jeg er ligeglad med, om vi er to forskellige steder i livet. Hun betyder utroligt meget for mig, fordi jeg har haft et tæt samarbejde med hende. Det var nok heller ikke sket, hvis det ikke havde været for fodbolden, siger hun.

Det er en af de ting, som fodbold kan. Den forener folk.

– Fodbolden er jo ligeglad med race, politisk overbevisning, køn, alder, geografisk ophav, social status, you name it. Det handler om, at vi kan lide hinanden, som vi er, mener Katrine Abel, der har kontakt med flere fra fodboldverdenen end fra gymnasietiden.

Atypisk målmand

At det blev til en flot karriere som målmand, var som så meget andet i Katrine Abels liv, en tilfældighed.

– Da jeg var udtaget til regionsholdet for U14-hold i 2003, var jeg både markspiller og målmand, men der fik jeg at vide, at jeg skulle vælge, hvad jeg ville. Jeg fik dog en klar anbefaling om, at jeg skulle gå ad målmandsvejen, og det gjorde jeg så, forklarer hun.

Det fortæller meget rammende historien om en atypisk fodboldspiller, der gik hele vejen fra Tistrup nær Varde til både landsholdet og Brøndby, selvom de fysiske forudsætninger måske ikke var de bedste.

– Jeg har aldrig været hende, der scorede højt i de fysiske test. Jeg har altid været lidt lav, ikke sparket så langt, ikke hoppet så højt. Jeg har måske haft mere hoved end fysik, og det er helt sikkert kommet mig til gode i nogle aspekter af spillet, vurderer Katrine Abel.

Hun mener selv, at hun har sine styrker i spillet mand mod mand, fordi hun er god til at lokke angriberne i en fælde.

– Jeg ved, at det er skideirriterende for de angribere, jeg har arbejdet sammen med til træning, både på landsholdet og i Brøndby, siger hun grinende.

Netop fordi hun er bevidst om både styrker og begrænsninger, tror Katrine Abel, at hun er nået dér, hvor hun er i dag. Tidligere har hun fortalt Folkebladet, at holdkammeraterne har drillet hende med, at hun ikke har mange redninger over hoftehøjde. Det modbeviste hun dog sidste år i en kamp i Champions League mod svenske Piteå på Brøndby Stadion.

– Den der redning mod Piteå. Det er ikke min stil. Det er måske den eneste redning, jeg har i min karriere, hvor jeg slår en bold over mål på den måde, siger hun om sin berømte tv-redning.

Slipper ikke Brøndby

Med aflysningen af Brøndbys kampe i Champions League har Katrine Abel spillet sin sidste kamp i Brøndby-trøjen.

Det kom lidt bag på hendes træner Per Nielsen, at hun ville indstille karrieren, men han tog godt imod nyheden.

– Det skete to dage efter, at jeg havde fået en slags åbenbaring, og så sagde jeg jo til ham, at jeg kunne mærke, at jeg var færdig, fortæller Katrine Abel om mødet med cheftræneren.

Han ville vide, om det havde noget med Brøndby at gøre, eller om det var et slut med fodbolden i det hele taget.

– Jeg fortalte ham, at det var det sidste, og som den hjertevarme mand, han er, kiggede han bare på mig og smilede og sagde, at han godt forstod mig. Per var helt fantastisk, erindrer Katrine Abel og tilføjer:

– Og så hyledede jeg.

Mere tid til familien

I første omgang er der tale om et definitivt farvel til fodbolden.

– Jeg har brug for et clean cut, forklarer Katrine Abel.

Hun slipper dog ikke Brøndby. Dels fordi hun arbejder i kommunen, men også fordi hun kommer til at sidde på tribunen, når verden åbner igen, og der atter er kamp på bane 2.

– Der kommer jeg til at nyde en kold fadøl med min kæreste og se, hvordan mine tidligere holdkammerater stråler derinde. Det bliver også sjovt at se en Brøndby-kamp sammen med min kæreste, siger hun.

Kæresten og familien har bakket Katrine Abel og igennem hele karrieren, så nu skal der også betales tilbage på den konto.

– Jeg tror, at jeg har været heldig med en så forstående kæreste, som jeg har. Han har ligesom jeg fundet noget, han brænder for, og det er faktisk også inden for it, så vi er sådan et støvet it-par, siger hun og kan ikke lade være med at grine.

Samtidig kommer hun ikke til at savne de kolde træningspas i vintermånederne.

– Det ærgrer mig selvfølgelig at min sidste kamp blev et nederlag mod Fortuna Hjørring, men det bliver også lækkert at kunne drikke en kop varm kakao med min kæreste en torsdag aften i stedet for at løbetræne i regnen, siger hun og tilføjer, at det bliver sværere at skulle sige farvel til holdkammeraterne.

De beskriver hende ikke kun som en mor for dem, men også en stor humanist, der går mere op i andre folks fødselsdage, end de selv gør. Det har hendes kæreste blandt andet mærket.

– Min kærestes fødselsdag betyder rigtig meget for mig. Han friede faktisk på sin fødselsdag i år, for så mente han, at dagen kunne handle mere om os end om ham, siger Katrine Abel.

Hvornår brylluppet bliver, afhænger af situationen med corona. Det samme gør muligheden for at sige ordentligt farvel til holdkammeraterne i Brøndby og på landsholdet. Meget symptomatisk for karrieren ender hendes farvel med at blive udskudt af ting udefra.

Afslutningen tog endnu en uventet drejning, da coronaen tog de tre sidste kampe fra hende. Det har kostet nogle tårer, for er der noget, der kendetegner Katrine Abel, er det, at hun er meget kontaktsøgende.

– Da jeg selv blev sendt hjem i isolation fra landsholdet, var et kram det eneste, jeg havde brug for, men det var det eneste, jeg ikke kunne få, siger Katrine Abel, der dog ikke ønsker, at folk skal have ondt af hende.

Mange drømmer om at opnå, hvad hun har opnået. For Katrine Abel er drømmene gået i opfyldelse, før hun overhovedet har nået at drømme dem. For som hun selv siger:

– Jeg er nået rigtig langt med et lille talent.