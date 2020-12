Stopper efter 23 år i politik

Anette Eriksen træder ud af kommunalbestyrelsen med udgangen af december.

VALLENSBÆK. Anette Eriksen (K) har valgt at udtræde af Vallensbæks kommunalbestyrelse efter 23 år

Af Jesper Ernst Henriksen

Efter 23 år i kommunalbestyrelsen i Vallensbæk har Anette Eriksen (K) valgt at udtræde med virkning fra 31. december. Det blev vedtaget på kommunalbestyrelsens møde.

– Anette har altid interesseret sig for de svageste borgere, som hun har knoklet for, siden blev valgt ind i kommunalbestyrelsen i 1998, siger Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen (K).

Anette Eriksen har udover sin rolle som kommunalbestyrelsesmedlem også i 10 år tjent Vallensbæk som 1. og 2. viceborgmester.

– Hun er kendt af mange og har en unik evne til at lytte til den enkeltes behov. Og så har hun i mange år været en helt forrygende turguide på pensionistskovturene – en opgave, hun har kastet sig over med stort engagement, fortæller borgmesteren.

Som tidligere formand for og mangeårigt medlem af kommunens Social- og Sundhedsudvalg har Anette Eriksen været med til at tage beslutninger, der har gavnet kommunens ældre og andre borgere med særlige behov. Det har været hendes største formål at sikre dem den bedst mulige livskvalitet og tryghed.

Også på frivillig- og foreningsområdet har Anette været aktiv. Hun har senest været formand for Folkeoplysningsudvalget, hvor hun har arbejdet for at sikre de bedste rammer og vilkår for foreningslivet og kommunens mange frivillige.

Anette og hendes mand Jan har boet i Vallensbæk, siden de var børn. Hun får nu tid til at hellige sig familien, venner, slægtsforskning og det lokale liv i Vallensbæk.

Borgmesteren oplyser, at der vil blive sagt rigtigt farvel og tak til Anette Eriksen, når corona-epidemien er aftaget.

John Søresen overtager Annette Eriksens plads i kommunalbestyrelsen.