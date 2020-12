Startede madoase ved at uddele flæskesteg

Stop Spild Lokalt (Glostrup) delte flæskessteg ud mandag før jul. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Glostrup får snart sin første madoase, hvor overskudsmad fra supermarkederne bliver uddelt. Først uddeling var mandag før jul, hvor der blev delt flæskesteg ud

Af Jesper Ernst Henriksen

Efter længere tids tilløb har Glostrup nu fået sin første madoase, der er de steder, hvor gruppen Stop Spild Lokalt deler overskudsmad ud. Den kommer til at ligge i kælderen under Hegnet 1. Bag gruppen Stop Spild Lokalt (Glostrup) står Githa Nielsen. Hun er selvfølgelig glad for, at det nu er lykkedes at få en madoase til Glostrup.

– Der vil blive hentet varer i fast kadence og blive uddelt herfra af frivillige. Normalt vil folk gå ind og blande det de gerne vil have, så de får noget, de kan bruge. Det er jo lidt imod princippet bare at udlevere ting, og folk så får noget, de ikke gider have, men det vil vi nok være nødt til i starten på grund af corona-reglerne, siger hun.

Hun forventer, at madoasen starter rigtigt med et par åbningsdage om ugen i løbet af midten eller slutningen af januar. I første omgang er det Føtex i Glostrup Shoppingcener, der har lovet at levere overskudsvarer.

Flæskesteg til jul

Først uddeling fra madoasen skete dog allerede mandag inden jul, hvor gruppen delte 70 flæskestege doneret af Dansih Crown ud. De var blevet annonceret i Facebook-gruppen Stop Spild Lokalt (Glostrup), hvor folk havde meldt sig. Det bliver også i den gruppe, det bliver annonceret, når madoasen starter.

Stop Spild Lokalt (Glostrup) havde også deres efterhånden traditionelle uddeling af overskudsvarer fra Glostrup Fritidscenter lillejuleaften.

Det var efter deadline på denne avis. Her havde Githa Nielsen i år givet stafetten videre til Tina Larsen og Lars Thomsen, der sammen med en stor gruppe frivillige pakkede varer til modtagerne, så de kunne overholde corona-reglerne.