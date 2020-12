Søren Enemark havde corona: Jeg skulle have ilt for at gå tre meter

Søren Enemark bliver stadig meget forpustet, når han går på trapper til 1. sal. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Det har været en hård omgang for Søren Enemark at have corona. Han har stadig svært ved at gå op ad trapper og skal have en times søvn, hvis har har været ude at købe ind

Af Jesper Ernst Henriksen

Over 1000 borgere i Glostrup har haft corona. Én af dem er byens tidligere borgmester, Søren Enemark. Og det var bestemt ikke bare en influenza for ham.

– Jeg vil gerne sige til dem, der tror, at det bare er en almindelig influenza: Hvis man får den, jeg fik, så er det ikke en dans på roser. Her en måned efter lider jeg stadig af eftervirkningerne. Jeg har stadig hoste, jeg har stadig vejrtrækningsproblemer, jeg er stadig meget træt. Det ved man ikke, hvor lang tid det kan vare, siger han og fortsætter:

– Jeg kom til at smitte min kone, hun har mistet smags og lugtesansen. Hun savner utroligt meget duften af kaffe. Man kan ikke dufte, man har lavet kaffe, og når man kigger ned på sin kaffe og glæder sig til en kop, så er det bare varmt, brunt vand, der ikke smager af noget.

Passede på

I foråret blev en af Mette Frederiksens taler fotograferet. På den kunne man se, at der stod ’husk at udskamme’, altså at hun skulle give en opsang til dem, der ikke overholder anbefalinger og regler. Det har nogle tolket sådan, at man skal være pinlig over at være blevet smittet. Men selvom man gør alt det rigtige, kan man stadig godt få corona.

– Jeg synes, jeg har passet meget på mig selv. Jeg har trukket mig, når jeg har været ude at købe ind, hvis folk kom for tæt på. Jeg har brugt mundbind alle de steder, hvor det er påbudt, jeg har ikke trykket folk i hånden eller givet krammere. Men jeg fik coronaen alligevel, så det er en sygdom, som spreder sig nemt, siger Søren Enemark.

Han fandt ud af, han var smittet i efterårsferien. Da hans læge var på ferie, ventede han til om mandagen med at ringe til lægen. Derefter gik det hurtigt, og Søren Enemark fik en tid samme dag på Glostrup Hospital til undersøgelse. Han kom først hjem en uge senere.

– Efter de havde undersøgt mig, fortalte de mig, at jeg skulle indlægges, så jeg blev overført til Hvidovre og de startede behandlingen. Jeg blev bare dårligere og dårligere. Jeg lå på enestue, og der var tre-fire meter til toilettet. Jeg fik ilt i næsen, når jeg lå i sengen, men det blev jeg nødt til at tage af, når jeg skulle på toilettet. Det betød, at jeg ikke kunne komme tilbage igen – jeg havde ikke luft. Så de måtte stille en iltflaske ud på toilettet, så jeg kunne tage ilt derude, så jeg kunne komme tilbage til min seng, siger han.

Det sugede alt energi ud af ham.

– Det var en overvindelse bare at vende sig om på siden. De første to-tre dage under min indlæggelse sov jeg mere eller mindre hele tiden. Jeg læste en god bog på syv dage, som jeg normalt læser på halvanden dag, husker han.

Stadig træt

Over en måned efter indlæggelsen kommer Søren Enemark forbi Folkebladets nye lokaler, der ligger på 1. sal. Trappen op var nok til at give den tidligere borgmester åndenød.

– Lige så snart jeg går ud, vil folk kunne høre, jeg har besværet vejrtrækning. De vil heller ikke kunne undgå at høre, jeg hoster. Hvis jeg skal i mere end én butik, så er jeg så træt, at jeg må sove midt på dagen, når jeg kommer hjem. Det plejer jeg aldrig. Jeg går med min hund hver morgen. Før coronaen gik jeg en time eller mere, i dag kan jeg klare op til 30 minutter, siger han.

Han er nu med i et forsøg, der forhåbentlig kan give ham den gamle funktionsevne tilbage.

– Jeg går til forsøg på Rigshospitalet, hvor man skal prøve at se, om man kan genopbygge noget volumen i lungerne, så man ikke skal være forpustet resten af sit liv. Det er over fire omgange, hvor de prøver med forskellige træningsmetoder, siger han.

Så han håber, at folk fortsat vil passe på hinanden.

– Selv her en måned efter er jeg hæmmet af det. Så jeg vil opfordre folk til at passe godt på sig selv, siger han.