Snart koster kreative parkeringer en bøde

Fra februar vil parkeringsvagter patruljere i Brøndbys gader, eksempelvis i Brøndby Strand. Arkivfoto: Robert Hendel

BRØNDBY. Til næste år bliver gaderne i Brøndby patruljeret af parkeringsvagter. Det har kommunal-bestyrelsen besluttet på sit seneste møde i december. Parkeringskorpset skal sættes ind, hvor det giver mening, lyder det fra formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby

Af Robert Hendel

Ulovlig parkering har i mange år været en stor udfordring flere steder i Brøndby Kommune.

Det har tidligere givet anledning til at sætte et kommunalt parkeringskorps på dagsordenen i kommunalbestyrelsen. I 2019 blev planerne om et parkeringskorps sparket til hjørne, men de blev genoplivet igen i sommer. Her gik kommunen i gang med at undersøge mulighederne for et kommunalt parkeringskorps.

På baggrund af undersøgelserne blev det på kommunalbestyrelsesmødet i december besluttet at indgå en treårig aftale med Parkeringskontol Nord, som i forvejen samarbejder med mange forskellige kommuner over hele landet.

– Med et kommunal parkeringskorps undgår vi, at problemerne flyttes fra et område til et andet, forklarede borgmester Kent Magelund (S).

Han understreger dog, at der ikke er tale om en pengemaskine, fordi indtægterne og udgifterne til parkeringskontrollen vil gå i nul.

– Parkeringskontrollen skal komme den ulovlige parkering på offentlige og private fællesveje til livs, lød det fra Kent Magelund, inden der blev lukket op for en bred diskussion af emnet.

To muligheder

Teknik- og miljøforvaltningen i Brøndby har undersøgt to mulige scenarier for parkeringskontrol, hvor aftalen med Parkeringskontrol Nord var den ene. Den anden mulighed var at etablere sit eget parkeringskorps.

– Heldigvis er det lykkedes os at få en aftale med Parkeringskontrol Nord, så vi ikke selv behøver oprette et parkeringskorps. Det ville være dyrere og mere besværligt, sagde Vagn Kjær-Hansen (SF), som er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Kommune.

Han mener, at et parkeringskorps er den bedste måde at løse parkeringsudfordringerne på.

– Der er simpelthen veje i Brøndby Strand og Brøndbyøster, hvor der er et temmelig stort problem med ulovligt parkerede biler, og politiet har ikke vist sig i stand til at løse den opgave, sagde Vagn Kjær-Hansen på mødet i kommunalbestyrelsen.

Radikale Venstre talte imod et parkeringskorps, fordi partiet frygter, at der vil blive givet bøder for forseelser, der ikke udgør et problem.

– Når man samtidig bruger sådan et parkeringskorps, hvor mange af de ansatte er lønnet efter, hvor mange afgifter de giver, vil det resultere i, at mange får de parkeringsbøder, for eksempel for at parkere foran egen indkørsel. På den måde rykker problemet ned i villakvartererne. Derfor stemmer jeg imod, sagde Said Mo El Idrissi (RV).

Skal give mening

Det bør dog være ubegrundede bekymringer, mener formanden for kommunens teknik- og miljøudvalg.

– Det er meningen, at vi skal kunne styre det, så parkeringskorpset udelukkende sætter ind der, hvor hvor der er reelle problemer. Vi får ikke noget ud af at sende dem ud på nogle villaveje, hvor der ikke er reelle parkeringsproblemer, sagde Vagn Kjær-Hansen (SF).

Han mener, at får folk bøder for at holde foran egen indkørsel, skal kommunen tage hånd om det.

– Det giver jo ingen mening, sagde udvalgsformanden.

Med indgåelsen af aftalen kommer Parkeringskontrol Nord til at patruljere i hele kommunen på skiftende tider af døgnet alle ugens dage og hele året. Allan Runager (DF) ville derfor vide, om det så ville betyde, at gæster til fodboldkampe på Brøndby Stadion får bøder, hvis de parkerer i rabatten på Brøndbyvester Boulevard.

Det vil dog ikke være hensigtsmæssigt, svarede Vagn Kjær-Hansen.

– Hvis ikke folk får lov til at parkere i rabatten og andre steder, hvor de sådan set ikke holder til væsentlig gene, så risikerer vi at jage dem ind i villakvartererne, når der er fodbold på stadion, og det vil vi nok ikke blive så populære på. Så jeg håber, at vi kan styre hen imod, at der her bliver handlet med lempe, lød det fra formanden for Teknik- og Milljøudvalget i Brøndby Kommune.

Eneste løsning

Said Mo El Idrissi er dog ikke ene om at frygte, at aftalen med Parkeringskontrol Nord vil blive en pengemaskine. Den opfattelse deler Enhedslisten.

– Men lad os nu se, om ikke det lykkes at få kanaliseret parkeringskorpset over i de områder, som giver de allerstørste problemer, for jeg må bare konstatere, at uanset, hvor jeg bevæger mig i den her by, kan jeg se, at problemet bliver ved med at eksistere, sagde Steen Andersen (EL).

Han er dog enig med Vagn Kjær-Hansen i, at der ikke er andre muligheder end et parkeringskorps, fordi politiet ikke har tænkt sig at gøre noget ved problemet.

– Vi kan jo alle sammen godt blive enige om, at det længe har været et voksende problem. Der bliver lavet alt for mange fantasifulde parkeringsforsøg rundt omkring i kommunen, lød det fra Steen Andersen, der håber, at parkeringskorpset vil have en forebyggende effekt.

En del af Radikale Venstres kritik af forslaget om et parkeringskorps bunder i, at der ikke er nok parkeringspladser i for eksempel Brøndby Strand. Det mener Vagn Kjær-Hansen dog, at der er en løsning på. Der er nemlig tidligere godkendt en lokalplan, der åbner for, at boligselskaberne kan etablere parkeringspladser ved Mæglergårdsstien.

– Det er klart, at vi har en forventning om, at boligselskaberne også kommer i gang med at lave parkeringspladser, bemærkede Finn Andersen (S), der er medlem af kommunens teknik- og miljøudvalg.

Det blev besluttet med 16 stemmer mod én at indføre kommunal parkeringskontrol fra 1. februar 2021.