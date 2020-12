Slut fred med corona-kiloene

SPONSORERET INDHOLD: Er det ikke helt det samme spejlbillede, der møder dig, når du står op om morgenen, som det var for et års tid siden? Det er du bestemt ikke alene om.

Rigtig mange danskere faldt i hyggefadet i foråret, da hele landet lukkede ned, og man sad derhjemme sammen med småkagedåsen. Det er ikke altid helt lige til at smide de ekstra kilo igen. Her får du hjælp til at slutte fred med dine coronakilo.

Stop med at klemme dig ned i for småt tøj

Du har taget på, og sådan er det. Det kan godt være, at dit mål er på sigt at tabe dig, men så længe du er en størrelse large, hjælper det ikke, at du prøver at klemme dig ned i en størrelse medium.

Du behøver selvfølgelig ikke at gå ud og investere i en helt ny garderobe. Men vælg nogle ting, du virkelig har brug for. F.eks. nogle lækre bukser, der sidder godt, og måske en dejlig cardigan eller blazer, så du kan føle dig som den smukke kvinde, du er.

Du kan overveje at købe tøj fra Soulmate. Soulmate tøj er feminint og afslappet, hvilket mange kvinder jo kan lide. Derudover kan du købe Soulmate tøj på nettet, så du slipper for at shoppe i en masse butikker med mundbind på.

Gør noget godt for dig selv

De ekstra kilo gør dig ikke mindre smuk. Husk at holde fast i de ting, du er rigtig glad for ved dig selv.

Har du flotte øjne eller noget lækkert hår? Så læg dit fokus på det. Tag en tur til frisøren, så du kan få frisket frisuren op. Køb en lækker creme eller noget nyt make-up, så du kan fremhæve de ting ved dig selv, som du virkelig elsker. På den måde undgår du at være alt for træt af dine coronakilo.