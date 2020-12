Skolelukning er bedre forberedt end sidst

Skovvangskolen lukkede ned for de første klasser i sidste uge. Mandag var skolen næsten tom. Foto: Johann Herolds

GLOSTRUP. Når alle elever fra 5. klasse og opefter fra onsdag morgen skal modtage fjernundervisning, så bliver det på en noget mere organiseret måde end under den første nedlukning i foråret

Af Jesper Ernst Henriksen

Allererede i sidste uge tog eleverne på Skovvangskolen forskud på corna-nedlukningen. Her blev de første klasser sendt hjem, fordi de havde været i kontakt med corona-smitede.

Mandag morgen var smitten så omfattende, at det kun var 0. klasserne og gruppeordningerne, der kunne komme i skole. I løbet af weekenden stod det nemlig klart for skolens ledelse, at det ikke ville være muligt at gennemføre fysisk undervisning for andre. Der var simpelthen for mange lærere, der enten var testet positive med covid-19 eller var i karantæne, fordi de havde været i kontakt med en smittet.

I løbet af weekenden blev der derfor sendt besked til alle forældre om, at elever fra 1. til 9. klasse skulle undervises hjemme.

– Vi har mødt ret stor forståelse for den situation, vi står i. Jeg er blevet citeret for, at forældrene først fik besked sent søndag aften. Det var en relativt lille gruppe, der først fik besked søndag aften, da vi kunne konstatere, at vi ikke havde personale til at åbne dagen efter, siger Jonas Wittendorff, centerchef i Center for Børn, Unge og Familier i Glostrup Kommune.

Klar til nedlukningen

Da statsministeren i marts lukkede skolerne, stod lærerne meget uforberedte med en helt ny opgave – nemlig at skulle undervise via Teams, Skype eller

lignende. Da statsministeren mandag middag igen lukkede for 5. til 8. klasserne var lærerne dog bedre forberedt.

– Det er et kæmpe stykke arbejde på skoleområdet igen. Denne gang er vi heldigvis lidt mere klar, end vi var tidligere. Skolen har lavet en plan for, hvad det er for et maskineri, der skal gå i gang, når der skal laves fjernundervisning. Lærerne har arbejdet super seriøst med det på forhånd, siger Jonas Wittendorff.

Skolen har løbende haft klasser hjemsendt, hvis for eksempel en enkelt elev i klassen har været syg, skulle resten af klassen og lærerne testes, men har de været raske, skal eleverne stadig modtage undervisning.

– Mange af dem, der bliver sendt hjem, bliver sendt hjem, fordi de er nære kontakter, men ikke er syge. De skal have mulighed for at få undervisning. Så derfor havde vi en plan klar. Nu bliver det lidt større skala, end vi havde planlagt, siger Jonas Wittendorf.