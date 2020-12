Skal Poul Hansen have opkaldt en park efter sig?

Sådan ser skitserne til den nye park ud.

VALLENSBÆK. En ny park skal blomstre op i nord mellem Klub Nordmark, Pilehavehus, Birkely, Piletræet og Løkkebo. Det bliver en park for børn, unge og ældre og med varierende træer, blomster og buske

Af Jesper Ernst Henriksen

Byggeren – den gamle byggelegeplads – er revet ned, og nu er der gjort plads til, at en ny park kan blomstre op.

Med en park ved Løkkekrogen ønsker kommunalbestyrelsen i Vallensbæk at etablere et mødested til gavn for såvel børn og unge som ældre. På kommunalbestyrelsens møde i november blev det projektforslag enstemmigt vedtaget, og der går nu ikke lang tid, før spaden kan sættes i jorden.

– Her i kommunen vil vi have grønne områder, der er til for at blive brugt. Den nye park bliver for alle, og med både ældreboliger, juniorklub og daginstitutioner i området, er der lagt op til, at generationer kan mødes på tværs. Vi har også et særligt fokus på at arbejde med biodiversitet og bæredygtighed, når vi skal bygge parken op, siger Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk.

Parken ved Løkkekrogen består af arealet mellem Klub Nordmarken og Pilehavehus samt et mindre område bag festlokalet Løkkekrogen og et lille areal mellem brandvejen ved Pilehavehus og Birkely.

Forskellige zoner

Visionen for parken er, at den skal indeholde forskellige zoner, der vækker alle fem sanser.

Træer, buske og blomster – både med og uden frugter og spiselige planter skal tale til både smags-, lugte-, og synssansen.

Ved at arbejde med forskellige materialer og overflader i parken vil vi understøtte følesansen.

Parken plæne skal muliggør for eksempel boldspil eller picnic. Der er en lille bakke, der giver udsigt og kan bruges som kælkebane.

Der er en skov med høje træer, små nicher og gemmesteder. Der er en eng med fokus på blomster, frugter og leg og afslapning. Og der er en labyrint bag festlokalet, der giver mulighed for leg, bevægelse og udfordring af følesansen.

Biodiversitet

Parkområdet skal understøtte biodiversiteten, så små dyr og insekter kan boltre sig i bede og træer. Når man arbejder med biodiversitet, betyder det, at man arbejder for at skabe variation i den levende natur – det gælder både, hvilke dyr naturen tiltrækker, men også hvilke blomster og træer man planter.

Der bliver for eksempel plantet spiselige bær og blomster, frugttræer og -buske, varierende træer og planter, der tiltrækker fugle, insekter og sommerfugle, samt træer der skaber skygge, som giver grobund for insekter, eksempelvis biller og salamandere.

På skråningen mellem Pilehavehus og Birkely arbejder vi med terrasser og beplantning, der kan håndtere og opsuge meget vand fra større regnskyl.

Navnet

På kommunalbestyrelsens møde foreslog Lene Holm Gamborg (K), at parken skulle hedde Pileparken, så der er en forbindelse til de omkringliggende kommunale institutioner som Pilehaveskolen og Pilehavehus.

Det kom som noget af en overraskelse for Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, der i stedet foreslog, at der skulle holdes en navnekonkurrence.

Skulle parken have et navn, mente Kenneth Kristensen Berth (DF), at det skulle være Poul Hansen parken.

– Jeg synes, sådan et navn skal have en historisk forbindelse til Vallensbæk. Vi vil gerne stille forslag om at parken skal hedde Poul Hansen Parken. Med det forslag vil vi ære en tidligere konservativ borgmester, nogle vil kalde ham en bykonge. En mand, som var med til at skabe Vallensbæk. VI har ikke andre steder, som skal have nyt navn lige nu, så det kunne være meget passende, sagde Kenneth Kristensen Berth.

Det blev derefter besluttet at udskyde beslutningen om et navn til parken.