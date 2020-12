Shakespeare-stykke med skrald overlevede corona

Eleverne i 8. F på Brøndby Strand Skole har på få uger forvandlet skrald til kulisser og kostumer, inden de skulle optræde med en fortolkning af William Shakespeares klassiker Romeo & Julie foran resten af skolen. Det lykkedes trods udfordringer med corona-smitte. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Igen i år var en ottendeklasse på Brøndby Strand Skole ude for at samle skrald ind til kulisserne til en mini-udgave af Shakespeares kendte forestilling Romeo & Julie. Det var dog ikke uden udfordringer på grund af coronavirus

Af Robert Hendel

På Brøndby Strand Skole har en ottendeklasse endnu engang skulle forvandle skrald til kostumer og kulisser i et huskunstnerprojekt støttet af Statens Kunstfond.

Projektet skulle ende med en 20 minutters fortolkning af William Shakespeares mesterværk Romeo & Julie. Det er ikke nemt at koge en kæmpe fortælling som Romeo & Julie ned til en forestilling på 20 minutter, men det har ikke været den største udfordring for klassen.

– Jeg blev selv ramt af corona undervejs i projektet. Det samme gjorde tre elever. Så i to uger var vi hjemsendt. Derfor fik vi en ekstra uge til at gennemføre forløbet, fortæller Metin Deniz, der er dansklærer for 8.F på Brøndby Strand Skole.

Da han og de øvrige smittede vendte retur til skolen, var der imidlertid seks elever, der måtte en tur hjem, fordi de havde været i nærkontakt med en smittet, de havde spillet bold med.

– Så det har været under svære omstændigheder, vi har gennemført det, så vi er stolte over, at det er lykkedes, siger Metin Deniz, der har oplevet nogle af sine elever blomstre på nogle andre områder i forløbet.

Sammen med skuespilleren Camilla Sophie Lohmann og scenografen Charlotte Calberg har 8.F brugt et par uger i et intensivt forløb, som i sidste uge endte med en forestilling for resten af skolen. Den blev dog på grund af corona-situationen gentaget ad flere omgange.

For at få fortællingen til at passe med forestillingens længde har Camilla Sophie Lohmann og Charlotte Calberg slået ned på fire af hovedscenerne og tilsat tekster skrevet af eleverne, som tager udgangspunkt i deres eget liv. Scenerne er holdt inden for to temaer, den store, passionerede kærlighed, som man vil gå i døden for, og det at være født ind i en konflikt, som ikke er ens egen.

En form for eksamenstræning

Metin Deniz mener, at forløbet giver eleverne en træning i at præstere foran et publikum, og det vil komme dem til gode i en eksamenssituation. Det er to af eleverne, som Folkebladet har talt med, enig med deres lærer i.

– Vi har lært at bruge vores kropssprog, og så får vi måske mere mod til at stå foran en masse mennesker, fortæller 14-årige Nadia Szatkowska.

Den samme holdning har hendes jævnaldrende klassekammerat Sebastian Nistry Strandvik, der spillede rollen som Romeo. Han synes, at det har været sjovt at være med.

– Jeg kan godt lide at spille teater. Det vil jeg meget hellere end at skrive en dansk stil, siger han.

Det afskrækkede ham ikke at stå foran et publikum.

– Jeg fokuserer slet ikke på dem, der sidder og kigger på, når jeg står på scenen, siger han om hemmeligheden bag den gode skuespillerpræstation.

Inden stykket overhovedet blev en realitet, måtte klassen en tur i containeren. Det har dog ikke afskrækket eleverne, men det satte gang i en masse tanker.

– Jeg var meget forvirret i starten. Kan man virkelig lave et godt stykke ud af skrald? Men det endte jo med at blive noget meget unikt, siger Nadia Szatkowska.

Den opfattelse deler Sebastian Nistry Strandvik. Han mener, at den største udfordring ved skraldet har været at få kostumerne til at holde gennem hele forestillingen.