Sender klimaplan i høring: Vil sikre sig mod stormfloder

Kommunalbestyrelsen i Brøndby har sendt en klimaplan for regn og hav i høring frem til 11. juni 2021. Arkivfoto: Robert Hendel

BRØNDBY. En ny klimaplan, der skal sikre Brøndby mod oversvømmelser er blevet sendt i høring. Brøndby er nemlig i særlig risiko for stormflod

Af Robert Hendel

I fremtiden kommer der flere og kraftigere stormfloder. Derfor har Brøndby Kommune udarbejdet en plan, der skal sikre mod oversvømmelser fra havet. Brøndby er nemlig udpeget til at være særligt risikoområde, når det gælder stormflod.

Den nye klimaplan for regn og hav blev behandlet på det seneste kommunalbestyrelsesmøde i Brøndby. Her blev det besluttet at sende den i offentlig høring frem til den 11. juni 2021.

Borgere kan derfor komme med forslag og kommentarer til den nye plan, som skal være med til gøre Brøndby bliver klar til klimaforandringerne, eksempelvis ved højere diger, som kan være med til at beskytte kommunen ved stormfloder.

– Vi vil gerne i dialog med både borgere, boligselskaber og virksomheder om at finde de gode løsninger på de klimaudfordringer, som vi står overfor. Klimatilpasning er en fælles udfordring, som skal løses i fællesskab. Derfor ser jeg frem til at modtage input og feedback på planen, siger borgmester Kent Magelund (S).

Kræver samarbejde

Da skybrud og stormfloder ikke skelner mellem kommunegrænser, er det ifølge kommunen afgørende, at Brøndby samarbejder med nabokommunerne.

Det kan blandt andet ske via Strandparken I/S, hvor samarbejdskommunerne ser på, hvordan de kan sikre hinanden på tværs af grænserne.

– Der er ingen tvivl om, at fremtidens vejr bliver mere ekstremt, og derfor har vi klimatilpasning på den politiske dagsorden. Vi ved ikke, hvornår det næste skybrud eller den næste stormflod kommer. Vi ved, at det er nødvendigt, at vi forbereder os, siger Vagn Kjær-Hansen, der er formand for Teknik og Miljøudvalget.

Han mener, at det kan få store omkostninger for samfundet og den enkelte borgere, hvis ikke der bliver gjort noget nu.

Alle har et ansvar

Når vejret bliver mere ekstremt, rammer det alle borgere.

– De har derfor et ansvar for at bidrage til at blive klar til de kommende klimaforandringer og beskytte den kritiske infrastruktur, lød det blandt andet fra Kent Magelund under december-mødet i kommunalbestyrelsen.

Planen skal være færdig den 22. oktober 2021 og understøtter ifølge borgmesteren den strategi for de næste 10 år, som kommunalbestyrelsen har lagt for Brøndby.

En del af strategi Brøndby 2030 er at tage klimaansvar. Det har politikerne sammen med kommunens borgere valgt som et af fem fokusområder i strategien.