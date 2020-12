Sådan slipper du ordentligt af med fedtet fra julen

Hvis julen ikke skal spoleres af tilstoppede rør, bør du lade være med at hælde det overskydende fedt fra julemaden direkte i afløbet. Arkivfoto: Robert Hendel

BRØNDBY. Hælder du det overskydende fedt fra julemaden direkte i afløbet, risikerer du, at det hele stopper til. Det kan blive en dyr og besværlig affære med udrykning i helligdagene, lyder det fra Hofor, som har et tip til, hvordan du kommer af med julefedtet

Af Robert Hendel

For mange danskere er and og flæskesteg en del af menuen i julen.

Den traditionsrige julespise er formentlig også en hyppig årsag til, at mange vælger at gå på kur efter nytår, men det er ikke kun på sidebenene, at der er fare for, at fedtet fra julemaden sætter sig.

Havner det overskydende fedt fra madlavningen direkte i afløbet, kan det i værste fald betyde, at de 126 kilometer kloakrør, der løber under jorden i Brøndby, stopper til.

Når fedtet størkner, sætter det sig som klistrede fedtaflejringer på den indvendige side af kloakrøret. Dermed vil andre ting i kloakken sætte sig fast i fedtet. Det er det, der gør, at der kommer propper og tilstoppede rør.

– Det er lidt surt at bruge juletiden til kloakspuling, siger Ole Balch Petersen, der er driftschef i HOFORs afdeling for Drift Spildevand.

En kloakspuling er både en dyr og tidskrævende affære, og i sidste ende havner regningen hos forbrugerne. Derfor opfordrer Ole Balch Petersen til, at folk hælder det overskydende fedt over i helt almindeligt indpakningsaffald som som eksempelvis en mælkekarton.

– Herfra kan man smide det i en skraldespand, fortæller Ole Balch Petersen.

Et godt tip til at holde kloakrørene rene og forebygge dårlig lugt er jævnligt at hælde kogende vand i afløbet. Ifølge Hofor er det mindst lige så effektivt som afløbsrens, kaustisk soda og klorin – til gengæld er det langt billigere og meget mere miljøvenligt.