Rykker op i tabellen med sikker sejr

Brøndby sejrede sikkert mod Team Køge. Arkivfoto: Robert Hendel

SPORT. Volleyballkvinderne fra Brøndby har fundet melodien igen efter en svingende sæsonstart. Torsdag blev det til en sikker sejr mod ligaens nummer to, Team Køge

Af Robert Hendel

Brøndby Volleyball Klub er efter en svingende start på sæsonen med der, hvor det er sjovt.

Torsdag aften var ligaens nummer to fra Team Køge på besøg, og Brøndby havde revanche til gode fra sæsonens første indbyrdes opgør, som endte 3-2 til Køge.

Denne gang var der dog ikke spænding om udfaldet. Hjemmeholdet havde godt styr på begivenhederne.

Team Køge servede Team Køge primært mod Sofia Bisgaard i første sæt, men det unge Brøndby-talent afværgede stort set alt. Samtidig var hun med et servees og fem pointgivende smashes med til at hive første sæt hjem i sikker stil med 25-18.

I andet sæt blev Team Køge blæst bagover fra start. Servemodtagningen var stadigvæk på et højt niveau, og det gav Tajma Muharemovic gode muligheder for at fordele spillet optimalt til angriberne i et sæt, der endte med de samme cifre som det første.

Tredje sæt blev også kørt hjem i suveræn stil. Kun i en enkelt rotation lykkedes det gæsterne at vinde mere end ét point, og Brøndby udbyggede derfor føringen og lukkede kampen med 25-16.

Med sejren over Team Køge rykker Brøndby yderligere op i tabellen og puster torsdagens modstander i nakken.

Volleyballkvinderne fra Brøndby får dog ikke ret lang tid til at nyde sejren. Allerede lørdag eftermiddag kommer ligaens suveræne tophold, Holte, på besøg i Stadionhal 1. Her skal Brøndby forsøge at udbygge sejrsstimen og revanchere nederlaget fra det første opgør i Holte tidligere på sæsonen.