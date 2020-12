Respekter, at jeg ikke bruger mundbind og handler med min kone

DEBAT.

Af Erling Petersson, Poppelhusene 40, 2600 Glostrup

På grund af en hjertesygdom er jeg, der er knap 70 år gammel, fritaget for at bruge mundbind og visir, og jeg har derfor en badge på min jakke. I min inderlomme har jeg samtidig en lægeattest, der bevidner, at jeg er fritaget. Iflg. loven om mundbind/visir i butikker skal personalet i butikkerne respektere dette og de kan iøvrigt ikke kræve at se min lægeattest.

I sidste uge var jeg sammen med min kone i Rema1000 på Sportsvej 2 i Glostrup. Her blev jeg mødt af butiksbestyreren, som sagde følgende ’Nå, så du er fritaget for mundbind, så håber jeg du holder ekstra afstand’.

Jeg svarede: ’Jeg holder altid afstand’, hvorefter han kom efter mig og min kone og sagde, at det var ikke så godt, at vi var to, som var ude at handle sammen, så jeg skulle måske gå ud af butikken og vente på min kone der. Jeg tog det roligt og meddelte ham, at det var nødvendigt, at vi begge var ude at handle sammen.

I dag var vi så igen i Rema1000. Her sad bestyreren ved kassen. Da han så mig med min badge sagde han ’Jeg håber der er en god grund til at du ikke bærer mundbind’. Jeg svarede ’Selvfølgelig er der det’ og var lige ved at tage min lægeattest frem.

Så sagde han ’du må hellere forlade butikken – I bør ikke være to som handler sammen’. Det var for meget, så jeg spurgte ham ’smider du mig ud af butikken’? hvortil han svarede ’Ja’.

Jeg indrømmer, at det fik mig helt op i det røde felt, hvorfor jeg råbte, at det var sidste gang jeg satte mine ben i hans rådne butik. Min kone, der iøvrigt bar mundbind, tog det mere roligt og meddelte manden, at vi altså var nødt til at handle sammen for at støtte hinanden og at det halve visir, som butiksbestyreren bar, i hvert fald ikke er godkendt på Glostrup Hospital, hvor hun arbejder.

Jeg følte mig ærlig talt nedværdiget for øjnene af de andre kunder, og så er det jeg spørger: Er det i orden at opføre sig på den måde over for sine kunder, når de egentlig blot følger reglerne?