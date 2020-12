Regionsrådsformand på besøg: Det skal ikke ligne et hospital i Albanien

GLOSTRUP. Det 50 år gamle tag på Rigshospitalet Glostrup er ved at blive skiftet ud. Det skal give bedre indeklima, lavere varmeregning og give patienter og pårørende et indtryk af et hospital i top-klasse

Af Robert Hendel

Da Glostrup Hospital stod færdig i 1958 var det det første store hospitalsbyggeri siden krigen, og indvarslede, hvordan fremtidige hospitaler kom til at se ud.

Dengang var det top moderne, men i dag, over 60 år senere, er det gamle byggeri ved at trænge til en opgradering.

Det er ved at ske netop nu, hvor taget over oprationsfløjene er ved at blive udskiftet. Mandag eftermiddag var Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) på besøg for at se den udskiftning.

Over den øverste etage på selve hospitalet, var der en del tekniske anlæg, som havde deres eget tag. Det utætte tag kom derfor ikke til at påvirke patienterne i Glostrup, men regionsrådsformanden har på andre hospitaler oplevet, at der stod spande på gangene, til at tage dryppet fra taget. Det giver ikke patienter og pårørende et godt indtryk, mener hun.

– Det er vigtigt, når vi har de allerdygtigste specialister på hospitalet til at behandle dig, så skal det også fremstå sådan, når man kommer ind på hospitalet. Føler man, det ligner Albanien, og vandet drypper ned fra loftet, så tænker man også, at det er den type behandling, man får. Det er ikke i orden, siger hun.

Hun kan dog godt forstå, at det ikke har været prioriteret tidligere.

– Sådan et tag ser man ikke nede fra vejen, man ser ikke de rør, der ligger inde i væggene, man ser ikke kloakeringen. Men på trods af det er det vigtigt at prioritere det. Det er jo det der gør, at man kan få en ordentlig operationsstue og sikre høj patientsikkerhed, siger hun.

Klimarigtigt

Sophie Hæstorp Andersen ville også gerne have brugt penge på at lave enestuer til alle patienter på hospitalet, men det kunne renoveringsbudgettet ikke række til.

– Vi har lavet beregninger på, hvad det ville koste at lave enestuer alle steder i regionen. Det er et af Socialdemokratiets ønsker til fremtidens sundhedsvæsen, så man kan få privatliv og undgå infektioner. Men når vi kigger på det, skal vi have en ramme til renovering, der er næste dobbelt så stor, som den vi har. Så lige nu prioriterer vi det, der gør, at behandlingerne går godt, og man også har et hospital her de næste 50 år, siger hun.

På det tidligere tag var der bare tagpap dækket af nogle leca-kugler. Det gav ikke en særligt god isolering. Med renoveringen kommer der Rockwool på hele taget.

– Jeg synes, at det er helt fantastisk, at man i de her år energirenoverer så meget. Det er også med til, at vi kan nå de meget ambitiøse mål om at skrue ned for CO2-udledningen. I Region Hovedstaden er vi klimaregion, det vil sige, hver eneste år skal vi nedsætte CO2 udslippet med to procent. Der hjælper det, at man får isoleret et tag, så varmen ikke alene er til for spurvene, siger Sophie Hæstorp Andersen.