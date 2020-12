Radikal spidskandidat fra skolebestyrelsen

Her er de radikale kandidater til kommunalvalget. 1. Emilie Borch Sloth. 2. Mikkel Bay. 3. Nicolai Skafte. 4. Pia Bach 5. Thomas Skov Andersen. 6. Lise Sustmann Allen. 7. Juliette Forneris. 8. Bent Filstrup. Foto: Radikale Venstre

GLOSTRUP. Som første parti i Glostrup er Radikale Venstre klar med hele deres opstillingslisten til kommunalvalget. Øverst står Emilie Borch Sloth, der blandt andet har været formand for skolebestyrelsen

Af Jesper Ernst Henriksen

Radikal Venstre har netop valgt både spidskandidat og resten af kandidatlisten, der kommer til at indeholde otte navne.

Øverst på listen, har de radikale medlemmer valgt et velkendt ansigt i Glostrup som deres spidskandidat. Det er Emilie Borch Sloth, der ind til i sommers var formand for skolebestyrelsen på Glostrup Skole. Skolen er derfor et naturligt fokuspunkt for hende, men hun har også fokus på andre emner.

– Det, jeg brænder for, er, at vi alle føler, at vi hører til i Glostrup – føler et fællesskab med dem, vi bor i nærheden af, og at vi har lyst til at bo her hele livet. Jeg brænder allermest for, at alle vores børn og unge får de bedste vilkår at vokse op under. Fordi de er vores børn, og fordi de er fundamentet for vores fremtid. Det er vores natur og klimaet også. Derfor er et klimavenligt og mere naturrigt Glostrup også vigtig for mig. Det er med til at styrke kommunen for alle, både unge og ældre. Og så går jeg op i økonomien – en sund økonomi er i sidste ende forudsætningen for, at vi får lov til at foretage de prioriteringer, vi ønsker for vores kommune, siger hun.

Emilie Borch Sloth er 56 år gammel og er af de fleste kendt som Mille. Hun har boet i Hvissinge i 25 år, har været i klasseråd gennem 18 år, i skolebestyrelsen i seks år og i Musikskolens bestyrelse i fire år. Hun arbejder med landbrugspolitik i Landbrugsstyrelsen.

Øvrige kandidater

Med otte kandidater på listen har Radikale Vestre dobbelt så mange at vælge imellem, som de havde ved seneste valg.

– Det viser den lovende udvikling, der er i Glostrup Radikale Venstre i disse år. Uanset hvilke af vores kandidater, der bliver valgt ind, vil vi skabe en god politisk tone i debatten. Selvfølgelig er der forskel på partiernes politik, men den indebrændte og personfikserede debatkultur, der alt for ofte opleves, gør stor skade på kommunens samarbejdsmuligheder. Uden samarbejde får man ikke løst kommunens opgaver tilfredsstillende, udtaler Jørgen Boelskov, formand for Glostrup Radikale Venstre.

Nummer to på listen er Mikkel Bay. Han er 27 år, gammel og har boet i Glostrup i 14 år. Han beskæftiger sig til daglig med kultur, integration og globalisme i erhvervslivet. Har tidligere arbejdet på Glostrup Skole.

– Det er vigtigt, at Glostrups Kommunalbestyrelse bygger på samarbejde. Og jeg tror på, at vi som de nye samlende kræfter i kommunalbestyrelsen kan tilføre et frisk pust til samarbejdet og konstruktive indspark til dialogen, når vi bliver valgt ind i 2021, siger han.

Med de otte kandidater er der lokale kandidater fra både Ejby, Vestervang, Hvissinge og Søndervang, ligesom der er en stor aldersmæssig spredning.

– Jeg er stolt over at få lov til at stille op til kommunalvalget sammen med så stærkt et hold af kandidater. Jeg tror på, at vi sammen kan gøre en forskel for Glostrup, udtaler Emilie til Folkebladet.