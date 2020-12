Pris for 40 års arbejde for kunsten

John Engelhardt overrakte årets Kulturpris til Jette Skovgaard. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Jette Skovgaard har i 40 år siddet i bestyrelsen for Glostrup Kunstforening. For hende er det vigtigt, at kunst er tilgængelig lokalt, så den kan sætte gang i nogle tanker og debatter

Af Jesper Ernst Henriksen

Ved indvielsen af Glostrup Medborgerhus fik Jette Skovgaard overrakt Glostrup Kommunes Kulturpris af borgmester John Engelhardt (V).

Prisen gives til en person, der har ydet en væsentlig indsats eller sat et markant spor i forhold til at forbedre det gode kulturliv i Glostrup. Det mente borgmesteren, at Jette Skovgaard lever op til.

– Jette, du har siddet i bestyrelsen i Glostrup Kunstforening i imponerende 40 år. I alle årene har du arbejdet uopslideligt for at fremme interessen for kunst i kommunen og blandt foreningens medlemmer. Du har stået i spidsen for gennemførslen af et utal af udstillinger, arrangementer og udflugter, og netop dit uopslidelige gå-på-mod nyder foreningen på alle måder godt af, sagde han.

Giver indhold i livet

For Jette Skovgaard begyndte interessen for kunst tidligt.

– Siden jeg gik i gymnasiet, har kunst og teater været den vigtigste ting i mit liv efter familien. Det bruger jeg stadigvæk utroligt mange kræfter på, siger hun.

Især i denne corona-tid giver kunsten hende optimisme og indhold i livet.

– Jeg går i teater, selvom det er corona-tid. I går var jeg inde at høre et foredrag om kunstnere. Jeg køber kunst til mig selv hele tiden, også selvom jeg ikke har plads. Det gør, at alt det der corona er ligemeget. Jeg kan kigge på min smukke kunst, og så gør det ikke noget, jeg skal være lidt mere derhjemme end jeg plejer, siger hun.

Kunstforeningne anser hun lidt som en stor familie.

– Jeg kender ikke mine naboer, jeg kender folk, der har samme interesse som mig. Der får jeg en kæmpe familie, fordi Glostrup Kunstforening har 600 medlemmer. Det er mine venner, siger hun.

Vigtig formidling

Glostrup Kunstforening udstiller fast i Glostrup Fritidscenter. Her har man kunnet opleve store danske kunstnere som Martin Bigum og Bjørn Nørgaard.

– Det er rigtig dejligt, at Glostrup Kommune stiller alle de faciliteter til rådighed, som de gør. I andre kunstforeninger skal bestyrelsesmedlemmerne sidde vagt, når udstillingen er åben. Her er der åbent, når fritidscenteret er åbent. Der skylder vi kommunen en stor tak. Vi får også økonomisk støtte, fordi udstillingerne er offentligt tilgængelige, siger hun.

For hende er lokal kunst vigtig, så man ikke skal på kunstmuseum i København for at opleve kunsten.

– Det er vigtigt, at der er kunst, hvor vi er. De børn, der vokser op i Glostrup, skal se kunst af høj kvalitet. Derfor er der også givet penge til kunst på skolerne. Kunst er en umildbar glæde, det kan sætte en debat og nogle tanker i gang, det er det, der er vigtigt, synes jeg, siger hun.