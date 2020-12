Nytårshilsen fra John Engelhardt: Der er lys forude

John Engelhardt har selv besøgt letbane-arbejdet, der kommer til at fortsætte hele næste år. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Glostrups borgmester, John Engelhardt, sender sin nytårshilsen til borgerne med en tak for kampen mod COVID-19 og et budskab om, at der er lys for enden af tunnellen

Af John Engelhardt (V), Borgmester i Glostrup

Kære borgere. Først en stor tak til alle jer, der ved at følge de officielle retningslinjer vedrørende COVID-19, har bidraget væsentligt til, at vi – på trods af et fortsat stort smittetryk – har reddet liv og skånet rigtig mange mennesker fra sen-skader efter et Corona sygdomsforløb.

2020 blev sandelig et frygteligt år for mange. Ud over COVID-19 har vi været plaget af social ensomhed og isolation, ustabil undervisning, ødelagte ferier, arbejdsløshed, manglende fokus på andre sygdomme og mange andre fortrædeligheder.

2020 blev også året, hvor vi så mange gode eksempler på, hvordan vi kan hjælpe hinanden, når det kniber.

Tak til det fleksible arbejdsmarked og de fleksible medarbejdere, der blandt andet gjorde, at vi i foråret så ansatte i dagtilbud deltage i pasning af vore ældre, da 35 medarbejdere i ældreplejen på rekordtid blev smittet. Tak til alle i sygehusvæsenet for en kæmpe indsats for os alle sammen.

I det hele taget: Tak til alle jer, der har bidraget til, at vi er kommet bedre igennem sundhedskrisen end tilfældet er i de fleste andre lande i verden.

Udviklingen fortsætter

På trods af sundhedskrisen ser det ud til, at den positive udvikling i Glostrup fortsætter. Interessen for at bygge nyt og renovere gammelt er stadig stor. Mange nye borgere er derfor kommet til i løbet af året – jeg vil gerne benytte lejligheden til at byde jer velkommen til Glostrup.

Mange større og mindre byggeprojekter er undervejs, hvilket på den lange bane er med til at sikre, at vi fortsat er et attraktivt område med et bredt udvalg af indkøbsmuligheder, arbejdspladser og et aktivt fritidsliv.

En del af byggeaktiviteterne er drevet af, at der er en positiv forventning til en letbane langs Ring 3. mange af os har dagligt den blandede fornøjelse at støde ind i vejarbejdet i forbindelse med byggeriet.

Desværre må jeg bedrøve med, at arbejdet med letbanen vil fortsætte på minimum samme gene-niveau i 2021. Når letbanen er færdig, vil bøvlet forhåbentligt hurtigt blive glemt.

Valg i 2021

En af de spændende politiske begivenheder næste år er kommunalvalget til november, hvor Glostrup skal have ny kommunalbestyrelse og en ny borgmester.

Det er vigtigt, at så mange borgere som muligt finder vej til stemmeurnerne og deltager i den demokratiske proces. Så mon ikke der kan forventes en generel større politisk aktivitet frem mod valget?

Jeg håber, at rigtig mange borgere stiller op som kandidater til valget og gerne mange unge og mange kvinder, som traditionelt er i undertal blandt kandidaterne.

Vi er på flere måder i en mørk tid, men der er heldigvis også lys forude. Vi går den lyse tid i møde, og når det gælder COVID-19 forventes lige efter nytår de første vaccinationer på vores ældrecentre. Og i løbet af foråret vil vi forhåbentlig kunne spore tegn på, at pandemien er på retur. Dog tror jeg desværre, at pandemien kommer til at spille en rolle langt inde i 2021.

Jeg har prøvet Covid-19 på egen krop og kan derfor med egne erfaringer i bagagen virkelig anbefale, at I passer rigtig godt på jer selv og på hinanden. Både her i juletiden og i hele 2021.

Godt nytår til alle!