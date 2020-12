Nyt boligprojekt skal byde velkommen til Vallensbæk

Sådan kan arealet øst for Søndre Ringvej komme til at se ud.

VALLENSBÆK. På arealet, hvor Søndre Ringvej og Vallensbæk Strandvej bliver delt, skal byggeriet Sydporten byde velkommen til Vallensbæk

Af Jesper Ernst Henriksen

Kommer man kørende fra syd og følger Søndre Ringvej ind i Vallensbæk Kommune, kan man i dag på højre side af vejen se bebyggelsen omkring Åsvinget. På Venstre side af vejen ligger et tomt område og en gammel fabriksbygning, som er gemt bag nogle buske og træer. Det kan i fremtiden komme til at se anderledes ud.

På kommunalbestyrelsens møde i november blev byggeriet kaldet Sydporten nemlig behandlet. Dels blev der givet tilladelse til, at kommunen kan indgå en aftale med en ejendomsudvikler, der får forkøbsret til det kommunale areal, når lokalplanen er endeligt vedtaget. Dels blev lokalplanen sendt i høring.

Begge dele blev vedtaget af et flertal bestående af Konservative og Socialdemokratiet, mens Dansk Folkeparti stemte imod.

Fire etager

Planerne er startet, fordi kommunen har modtaget et forslag fra en udvikler. Det første forslag, som blev behandlet af kommunalbestyrelsen før sommerferien, indeholdt etageejendomme med op til 4,5 etager. I det endelige forslag til lokalplanen, som kommunalbestyrelsen sendte i høring, er byggeriet reduceret til fire etager, altså op til 3. sal. Så bliver det samme højde som ejendommene på Åsvinget på den anden side af Søndre Ringvej.

– Det har været vigtigt for os, at byggehøjden ikke overskrider den på den anden side af vejen, så der er noget symmetri i det, der bliver bygget, sagde Martin Nielson (S).

I det oprindelige skitseforslag var der også indtegnet et parkeringshus. I den nye skitse er det fjernet, så et parkeringshus i stål ikke er det første, borgere og besøgende møder, når de kører ind i kommunen. I det nye skitseforslag har udviklerne ændret på byggefeltet, så der er blevet plads til en parkeringsplads med grønne områder i stedet for et parkeringshus.

– Det første forslag, vi blev præsenteret for, det var uspiseligt, fordi det første, man så ville møde, når man kommer til Vallensbæk, ville være et parkeringshus. Det her er et godt eksempel på, at det er en god idé at komme med sin holdning, inden man sender det i høring, siger Martin Nielson.