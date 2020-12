Nye formænd

Ricky van Overeem tager sig fremover af børne- og kulturområdet i Vallensbæk Kommune. Arkivfoto: Robert Hendel

VALLENSBÆK. Ricky van Overeem skal fremover tage sig af børne- og kulturområdet i Vallensbæk Kommune

Af Jesper Ernst Henriksen

Som vi tidligere har omtalt, har Anette Eriksen valgt at sige stop efter 23 år i kommunalbestyrelsen. Hendes plads går til John Sørensen. Hun var også 2. viceborgmester, og den post overtager Jytte Bendtsen, mens hendes plads i økonomiudvalget bliver overtaget af Morten Schou Jørgensen, der også overtager hendes formandspost i Folkeoplysningsudvalget.

– Vi vil rigtig gerne leve op til vores vision om have vilje til ildsjæle. Vi vil være tæt på frivilligheden og alle de aktive mennesker i vores kulturliv. Og derfor er jeg rigtig glad for, at Morten Schou Jørgensen har påtaget sig opgaven med at være formand for Folkeoplysningsudvalget, siger borgmester Henrik Rasmussen.

Morten Schou Jørgensen trækker sig helt fra Børne- og Kulturudvalget, hvor han var formand. Formandsposten bliver overtaget af Ricky van Overeem.

– Udvalget kommer i fremtiden primært til at beskæftige sig med skoler og dagtilbud og skal arbejde i endnu højere grad på at skabe et udviklende børne- og ungeliv. Ricky har selv børn i skolen og kender til situationen som forælder, siger Henrik Rasmussen.