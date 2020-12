Ny kampagne: Jeg er fra Vestegnen – jeg tager ansvar

Blandt andet John Engelhardt stiller op i videoen med budskabet ’Jeg er fra Vestegnen, jeg tager ansvar’. Foto: Glostrup Kommune

HELE OMRÅDET. Brøndby og Glostrup Kommuner er med i et samarbejde om en kampagne, der er særligt rettet mod det pakistanske miljø. Det skal få folk til at blive testet og overholde anbefalingerne fra myndighederne

Af Robert Hendel & Jesper Ernst Henriksen

’Jeg er fra Vestegnen, Jeg tager ansvar’, står der på et stykke papir, som både Glostrups borgmester John Engelhardt (V) og Brøndbys borgmester Kent Magelund (S) står med i en video. Kampagnen er startet af Taskforce Covid-19, der har repræsentanter fra det dansk-pakistanske miljø, i samarbejde med en række kommuner på Vestegnen.

Formålet er at få folk til at blive testet og overholde sundhedmyndighedernes retningslinjer.

– At tage ansvar er at være sig de opgaver, som man har, bevidst, som vi gør som kommuner. Men det gælder også den personlige måde at agere på. Lade være med at gå ud blandt 500 andre, hvis man kan undgå det. Jeg arbejder for eksempel næsten 100 procent hjemmefra, siger John Engelhardt om, hvordan han selv tager ansvar.

Pakistanske grupper

Kampagnen udspringer fra det pakistanske miljø i København, og den har siden bredt sig til at omfatte flere kommuner, blandt andet på Vestegnen.

– En masse mennesker tager ansvar og ønsker at vi kan få smittetallene til at falde. Vi skal stå sammen. Være stolte sammen og få knækket den bekymrende kurve med for mange smittede. Det er vigtigt, siger Anser Manzoor Hussain, der er formand for Dansk Pakistansk Råd og en af initiativtagerne til Taskforce Covid-19.

Han mener, at Vestegnen er med til at holde hele hovedstaden kørende med blandt andet taxachauffører, hjemmehjælpere, politimænd og læger. Derfor mener han også, at der allerede bliver taget et stort samfundsansvar.

Det samme mener Urfan Zahoor Ahmed, der er har boet i Brøndby Strand. Han er praktiserende læge i Avedøre Stationsby og talsmand for Taskforce Covid-19.

– Denne kampagne viser, hvordan Vestegnen, på trods af at have mange odds imod sig, fortsætter med at tage ansvar og ønsker at bryde smittekæderne. Sammen kan vi gøre en forskel, og vi står sammen på tværs af alder, etnicitet og social gruppe, siger Urfan Zahoor Ahmed.

Håber på at nå ud til nye folk

John Engelhardt håber, at kampagnen kan komme ud til nogen på Vestegnen, som ikke er blevet ramt af andre corona-kampagner.

– Vi kan se, at der er nogle grupper på Vestegnen, som det har været lidt sværere at få til at blive testet. Det handler om at få fat i flere ad forskellige veje. Det er en opfordreing til at lade sig teste og passe på. Lade være med bare at sige, ’jeg skal feste, jeg tager til Sorø’, eller hvor man nu kan tage hen og feste. At man viser ansvar, siger han.

Også hans borgmesterkollega i Brøndby, Kent Magelund (S), hilser initiativet velkommen.

– Vi gør meget i Brøndby, men alt samarbejde er fint, og jeg ved, at de allerede gør meget i det pakistanske miljø i Brøndby. Nu står vi sammen om det, og det er jeg ganske tilfreds med, siger Brøndby-borgmesteren, der ligesom John Engelhardt og Urfan Zahoor håber, at kampagnen vil blive omsat til handling, så smitten bliver bremset hurtigst muligt.