Gorm Bagger Andersen er ny direktør i Glostrup Kommune. Foto: Anne Bjerregaard Sinding

GLOSTRUP. Det bliver Gorm Bagger Andersen, der overtager roret som ny direktør i Glostrup. Her får han blandt andet ansvaret for Glostrup Skole, Glostrups kultur- og fritidsliv samt borgerservice og arbejdsmarked

Af Jesper Ernst Henriksen

Gorm Bagger Andersen er ansat som ny direktør i Glostrup Kommune. Han kommer fra en stilling som skolechef i Frederiksberg Kommune igennem de sidste elleve år, så der er ingen tvivl om, at Glostrup Kommune – særligt på skoleområdet – får en stor kapacitet ind i direktionen.

– Jeg er rigtig glad for at blive en del af en kommune, som er kendt for et godt arbejdsmiljø og en tæt dialog, både op og ned samt ud og ind af organisationen. Jeg ser frem til sammen med kommunalbestyrelse, ledere, medarbejdere og borgere at udvikle Glostrup Kommune, så vi sammen skaber de gode resultater. Vi er der for borgerne, og vi løfter opgaverne sammen. Det glæder jeg mig til, siger Gorm Bagger Andersen.

Han har stort set hele sit arbejdsliv arbejdet med læring, børn og unges vilkår samt forvaltning og ledelse. Den nye direktør har de sidste otte år været aktiv i Børne- og Kulturchefforeningen (BKF), hvor han sidder i foreningens landsbestyrelse med ansvar for skoleområdet. Glostrup Kommune får derfor en direktør med en bred indsigt i de nationale udfordringer, politikker og tendenser samt en direktør med et stort netværk.

– Jeg ser frem til at få Gorm med på holdet i Glostrup. Gorm brænder for børn og unges læring, trivsel og udvikling og er ambitiøs på opgavens vegne. Han er optaget af samarbejde på tværs og at udvikle opgaveløsningen til gavn for borgerne. Jeg glæder mig til samarbejdet, siger kommunaldirektør Maj Buch.

Gorm Bagger Andersen har også skrevet eller været redaktør på en lang række lærebøger og opslagsbøger til folkeskole, ungdomsuddannelse og læreruddannelse. Så det er et stærkt kort på skole- og uddannelsesområdet, Glostrup Kommune kan sige velkommen til, når han tiltræder 1. januar.

Gorm Bagger Andersen er 50 år og bor i Lyngby. Han overtager stillingen fra Gitte Lohse, der nu er fagdirektør i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune.