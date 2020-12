Ny bankdirektør

Jeanette Florin er ny filialdirektør i Arbejdernes Landsbank i Glostrup. Foto: Arbejdernes Landsbank

GLOSTRUP. Jeanette Florin overtog 1. december posten som ny filialdirektør hos Arbejdernes Landsbank i Glostrup. Her glæder hun sig til at skabe en masse gode kundeoplevelser og gøre en forskel

Af Jesper Ernst Henriksen

Til trods for sin unge alder er bankverdenen langt fra ny for 35-årige Jeanette Florin, der tirsdag blev filialdirektør i Arbejdernes Landsbank i Glostrup. Hun har 15 års erfaring fra sin tid i Nordea.

– At jeg ville havne i bankverdenen, har nok altid ligget lidt i kortene. Begge mine forældre er bankfolk, så jeg har fået tal og økonomi ind med modermælken. Samtidig har jeg altid vidst, at jeg gerne ville arbejde med mennesker – og med tal på en eller anden måde, fortæller Jeanette Florin.

Hun håber at kunne fastholde Arbejdernes Landsbanks gode ry.

– Kundetilfredshed har altid været vigtigt for mig, og det, at Arbejdernes Landsbank er kåret som danskernes fortrukne bank 11 år i træk, er et kæmpe plus. Den stærke position vil jeg i tæt samararbejde med mit nye team gøre alt for, at vi fastholder i fremtiden. Det skal først og fremmest gøres ved at skabe nærvær og yde en personlig og ansvarlig rådgivning. Kunderne skal mærke, at vi er der for dem, siger Jeanette Florin.

Jeanette bor i Bagsværd med sin kæreste og deres to børn Storm på fire år og Naya på et år. Fritiden bruges på familie og venner. Og dernæst fodbold, som hun altid har haft en stor passion for. Hun har selv spillet i mange år og var i tidernes morgen med til at starte det første pigehold i AB.

Fodboldinteressen deler hun med sine forældre og bror, som hun hvert år tager en tur til Dortmund med for at se fodbold.