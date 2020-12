Nej til at tage imod flygtningebørn

Det er Folketinget, der skal beslutte, om Brøndby Kommune skal tage imod flygtningebørn fr Moria-lejren. Det har kommunalbestyrelsen besluttet i sidste uge. Arkivfoto: Robert Hendel

BRØNDBY. Kommunalbestyrelsen i Brøndby har afvist at tage imod flygtningebørn fra den nedbrændte Moria-lejr i Grækenland. Det er en beslutning, der ligger i Folketinget, lød argumentet fra borgmester Kent Magelund (S)

Af Robert Hendel

Skal Brøndby Kommune tage imod flygtningebørn fra den græske flygtningelejr Moria, som brændte ned for nyligt?

Det skulle kommunalbestyrelsen i Brøndby tage stilling til på det seneste møde i december. Forslaget var stillet af Enhedslisten, Radikale Venstre og SF, som ønsker, at Brøndby gør som en række andre kommuner.

– Vi synes også, at Brøndby skal vise vores solidaritet med flygtningebørnene fra Grækenland, sagde Vagn Kjær-Hansen (SF).

I fem år har Grækenland været centrum for en humanitær krise i form af overfyldte flygtningelejre. Moria -lejren, der brændte, er en af disse lejre. Ifølge Vagn Kjær-Hansen er beboerne rykket til en ny lejr, men lever nu under endnu værre forhold, end de gjorde før.

– Det er sådan, at Folketinget har en kvote til flygtninge i særlige situationer, som ikke er blevet brugt i år. Så det er en af bevæggrundene til forslaget, sagde Vagn Kjær-Hansen.

Han blev bakket op af Said Mo El Idrissi (RV), der mener, at det er vigtigt at bakke op om forslaget, fordi der er tale om børn, der er havnet i en situation, de ikke selv har ønsket.

– De børn, som man kunne modtage, er børn, der skal i pleje hos nogle familier her i Brøndby, som har ressourcerne til at tage sig af de børn, løde det fra Said Mo El Idrissi.

Han mener, at det er vigtigt at hjælpe børnene i Moria, blandt andet fordi Brøndby ikke har modtaget flygtninge i mange år, og den holdning blev bakket op af Enhedslisten.

– Tiden er inde til, at vi både her fra Danmark, men også fra Brøndby træder til og sender et signal om, at vi ikke inden for Europas grænser kan tillade, at der en så katastrofal situation, som den, der er under udvikling i Grækenland i øjeblikket, sagde Steen Andersen (EL).

De tre partier mødte dog ikke opbakning fra de øvrige partier i kommunalbestyrelsen.

– Vi mener ikke, at vi i Brøndby Kommune kan beslutte, at vi vil tage imod børn fra Moria-lejren. Det er en beslutning, der ligger i Folketinget, og derfor giver det ikke nogen mening, at vi siger ja til den del af forslaget, lød det fra borgmester Kent Magelund (S).

Han mener ikke, at en diskussion om flygtningepolitik hører til i kommunalbestyrelsen.

– Det er Folketinget, som beslutter flygtningepolitikken her i landet, også i kommunerne, sagde Kent Magelund, inden forslaget blev forkastet med 14 stemmer mod tre.