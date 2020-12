Når ærlighed varer længst

Drengene fra Nordvangskolen fik et ærlighedsdiplom af politiet. Foto: Lars Jonasson

GLOSTRUP. Fire drenge fra Nordvangskolen fandt en stor pengeseddel. De gjorde det rigtige og afleverede den til politiet. Det er de nu blevet belønnet for

Af Jesper Ernst Henriksen

I forrige uge fandt fire elever fra Nordvangskolens 7. klassetrin en stor pengeseddel. Eleverne var ude at gå i et frikvarter og kommer tilfældigt igennem en nærliggende legeplads. Her finder de den store pengeseddel, som vinden havde ført med sig.

I den situation vil mange måske være fristet til at beholde pengesedlen selv, men ikke Mads-Emil Ebbestrup Lassen, Felix Erik Hansen, Sander Schumann Geertz og Kenneth Sloth Arentzen fra 7. I på Nordvangskolen.

De fire drenge var slet ikke i tvivl om, at pengene skulle afleveres, så den retmæssige ejer forhåbentlig kunne få dem tilbage. Pengesedlen blev derfor afleveret til lokalpolitiet, der sørgede for, at fundet af sedlen blev registreret ordentligt i politiets systemer, så ejermanden kan få den igen ved henvendelse.

I det kriminalpræventive samarbejde i Glostrup Kommune var der dog enighed om, at drengene skulle have en erkendtlighed for deres ærlighed. Derfor kom Jan Henrik Simonsen og Nicolai Juel fra Lokalpolitiet på besøg i drengenes skoleklasse, hvor de fik overbragt et flot ærlighedsdiplom, samt fik drengene som belønning en tur i Glostrup Bio til en film efter eget valg.