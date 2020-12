Moskeer lukker resten af året Foto: Robert Hendel

Der bliver ingen fredagsbøn i Brøndby Strands moskeer i resten af 2020. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. De to moskeer på Tjørnevangen i Brøndby Strand har forsat lukket for al aktivitet på grund af et stigende smittetryk

Af Robert Hendel