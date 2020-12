Livet med hårtab som kvinde

SPONSORERET INDHOLD: De fleste kvinder har nok oplevet, at brusekabinen kan være helt fyldt med hår efter et langt, varmt bad. Det er ganske normalt og slet ikke noget, du skal være bange for. Taber du derimod mere hår, end du før har gjort, så er du måske nødt til at vænne dig til det.

Der kan jo være flere årsager til hårtab, men det er måske mere almindeligt, end du tror – også for kvinder. Det er bare ikke altid til at se, for der er flere måder, du kan tackle det på.

Paryk

Den måske mest almindelige måde at håndtere hårtab på er ved at erhverve sig en paryk eller flere.

For nogen vil parykker kun være forbundet med fest og løjer, men hos Parykhuset har de et stort udvalg i parykker, der er både smukke, naturtro og behagelige at gå med.

Med den rette paryk vil ingen kunne ane, at det ikke er dit eget hår. Derfor vil den kunne give dig en masse selvtillid, mens du vænner dig til livet med hårtab.

Du får tilmed let mulighed for at ændre din frisure fra dag til dag, hvis du også vil have det sjovt med dine parykker. Det er noget, som mange kvinder vil misunde dig.

En skaldet kvinde?

For mange kvinder er håret tillagt en stor betydning, og derfor kan det også være svært bare at acceptere, at du nu skal leve uden hår. Du er bare nødt til at prøve.

Mens det for nogen vil være lettest at gå direkte over til at gå med paryk, så kan det for andre måske også være en lettelse bare at være skaldet. Det er ikke kun mænd, der er skaldede. Flere kvinder – unge som gamle, er også begyndt at barbere alt håret af. Måske netop fordi det kan være så befriende.

Hvad du gør, skal dog være op til dig.