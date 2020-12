Koglenisserne lærte 0. B empati

Koglenissernes nye by bliver bygget i et kreativt samarbejde. Foto: Johann Herolds

GLOSTRUP. 0. B fra Søndervangsskolen havde en sjov og spændende dag i Byparken sammen med Koglenisserne, der også handlede om at lære noget om empati og samarbejde

Af Johann Herolds

20 elever og to lærere fra Søndervangsskolens 0. B klasse var tirsdag i sidste uge mødt op i Byparken for at hjælpe Koglenisserne med at flytte og bygge deres by op igen.

Det er en årlig tilbagevendende begivenhed, der plejer at foregå på Vestskovens Naturskole i Albertslund, men på grund af corona måtte begivenheden i år flytte til nærområdet i gåafstand til Byparken.

Her stod Inge Christensen, naturvejleder, parat til at møde børnene og fortælle om dagens nisseeventyr, som børnene selv skulle være en del af.

Hun forklarede dem, at de skulle hjælpe med at flytte Koglenissernes by. Den ligger lige nu alt

for tæt på, hvor mennesker går rundt.

Der sker nemlig det, når mennesker kommer for tæt på Koglenisserne, så forvandler nisserne sig til grankogler. Og det er bøvlet – for Koglenisserne.

Koglenissernes by skulle derfor flyttes til et lille stille område i parken med hyldetræer. Børnene listede sig frem til Koglenissernes by, for måske var det muligt at se en Koglenisse inden den forvandlede sig til en kogle.

Der blev indsamlet kogler, grene, kviste og andre naturligheder fra jordbunden, og indimellem fandt børnene også papir og andet affald, som blev samlet op med gribetænger og smidt i en affaldspose.

Alvoren bag

Der er alvor og pædagogiske overvejelser bag legen og eventyret:

– Det her er ikke en egentlig faglig tur, men det handler om empati, at hjælpe og gøre noget for andre, noget der er nok så vigtigt for denne aldersgruppe, hvor ’mig, mig, mig’ godt kan fylde meget, siger Inge Christensen.

Det handler også om at samarbejde:

– Børnene har hver deres idé om, hvordan tingene skal være, og her får de en mulighed for at få ting til at lykkes sammen.

Og det fungerede tilsyneladende helt fint. Fantasi, kreativitet, fordybelse og engagement gik hånd i hånd.

Børnene var samlet i små grupper omkring hyldetræerne, og hver gruppe byggede et nyt hus til Koglenissernes nye by med kogler, kviste, grene, blade, mos og sten.

Grene blev til standhaftige vægge og mos blev til bløde senge.

At lærere og pædagoger i denne tid er udfordret i forhold til at arrangere udeskole og udeture over længere afstande, har fået dem til at tænke ud af boksen og udforske nærområdet lige uden for døren.

– Der er rigtigt mange lærere, der underviser rundt omkring, som ikke selv bor i lokalområdet og ikke kender lokalområdet, og mange af dem har fået en oplevelse af: ’Gud, det vidste jeg slet ikke lå her’, siger Inge Christensen.

Folkebladet erfarer, at efter 0. B fra Søndervangsskolen havde forladt Byparken, så flyttede Koglenisserne ind i deres nye by under hyldetræerne.