Klar med kommunens største kollegium

Søndag eftermiddag kunne borgmester Kent Magelund (S) som en del af den officielle indvielse binde snoren op til Brøndbys største kollegium, The Mark. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. For godt en måned siden flyttede de første beboere ind - og i weekenden blev Brøndbys største kollegium indviet af borgmester Kent Magelund (S). Her er går læring og fællesskab hånd i hånd

Af Robert Hendel

Historisk. Sådan beskrev Brøndbys borgmester Kent Magelund (S) øjeblikket, da han officielt indviede kommunens nye kollegium.

Det ligger på Brøndbyøster Boulevard 22, og ifølge folkene bag er det ikke et kollegium i traditionel forstand. De 494 boliger bliver ikke kun et sted, hvor folk bor. I stedet kommer fællesskab og læring til at være i centrum.

– Fællesskaber er afgørende i et ungdoms- og studieliv. Og fællesskab er ikke mindst vigtige nu, hvor coronaen udfordrer os på, hvor mange og hvordan vi kan være sammen, sagde Kent Magelund under indvielsen.

The Mark, som kollegiet hedder, bliver bygget i flere etaper. Den første er overstået, og derfor kunne de første beboere flytte ind for en måned siden.

– Det har været super hyggeligt. Vi spiller spil og lærer nye folk at kende på forskellige måder, siger Anh Nguyen på 21, som var den første til at skrive under på en lejekontrakt på The Mark i Brøndby.

Hun læser egentlig International Law & Finance i Holland, men på grund af corona-pandemien tager hun studierne virtuelt i den kommende tid. På den måde får hun også mulighed for at være tæt på familien og vennerne i Danmark.

– En stor del af mine venner bor rundt omkring i verden, og jeg kunne da også godt bruge nogle nye venner i Danmark. Det er måske lidt nemmere på et kollegium at møde nye venner, fortæller Anh Nguyen, der oprindeligt kommer fra Greve syd for København.

Nyder selskabet

Anh Nguyen blev opmærksom på The Mark via Facebook, og selvom hun muligvis kun skulle bo der i et semester eller to, tog hun kontakt til folkene bag for at høre, om der var plads til hende.

– Jeg kunne godt have boet hos mine forældre, men jeg ville hellere bo på et kollegium, og der var heldigvis plads her, siger den 21-årige studerende.

Det er fremmed for hende at bo sammen med en masse andre på hendes alder, men Anh Nguyen har ikke fortrudt et sekund. Faktisk nyder hun det.

– Ofte laver folk mad sammen i det store fælleskøkken, og selv hvis man ikke laver mad sammen, kan man nyde sin mad i fællesskab. Det er hyggeligt, siger Anh Nguyen, der ikke ser afstanden til byen som et problem.

Det tager ikke mere end et kvarter at komme fra Brøndbyøster Station og ind til centrum af København. Ifølge Anh Nguyen ville det tage lige så lang tid fra Frederiksberg, hvor hun boede før.

– Da jeg først hørte om Brøndbyøster, troede jeg, at det ville ligge længere ude, men det er faktisk ikke slemt, siger den unge studerende.

Noget særligt

Det er virksomheden SquareMeter, der har opført The Mark, og ideen har været at bygge et kollegium, som ligger tæt på byen, men også tæt på uddannelsessteder og grønne områder. Det har de fundet i Brøndby, mener Iben Marburger Juul, der er partner i SquareMeter.

Hun lægger vægt på, at The Mark ikke skal være som andre kollegier. Ambitionen er at skabe et dynamisk miljø med plads til forskellighed.

Det er noget, som borgmester Kent Magelund bemærkede på sin rundtur kort før indvielsen.

– Det er dejligt at se, at der er tænkt fællesskaber ind i de store fællesområder, og den måde huset er indrettet på, roste han byggeriet under sin tale.

Kollegiet huser et 3.000 kvadratmeter stort fællesareal, hvor folk kan dyrke et væld af interesser. Samtidig skal værkstederne ifølge Iben Marburger Juul være med til at knytte folk sammen på tværs af uddannelsesretning, ligesom når man mødes over en øl i en fredagsbar.

Bæredygtige boliger

Boligen er allerede møbleret, når en beboer flytter ind på The Mark. Det er både for at gøre det nemt for de kommende beboere, men det rummer også et bæredygtigt aspekt.

Ifølge Iben Marburger Juul handler det i sidste ende om sund fornuft, fordi et ødelagt møbel sagtens kan få et nyt liv i stedet for at ryge på lossepladsen. Af samme årsag består mange af møblerne i fællesarealerne af genbrugsmaterialer.

Selvom værelserne på forhånd er indrettet med møbler, er der rig mulighed for, at beboerne kan sætte deres eget præg på indretningen.

Møblerne på værelserne er nemlig designet på en måde, så de let kan tilpasses den enkelte beboers behov, endda helt uden brug af skruemaskiner og andet avanceret værktøj.

Borgmester Kent Magelund er glad for, at kommunen har fået et kollegium.

– Jeg hæfter mig ved, at kollegiet brænder for at være den nabo, alle vil have. I er nu også borgere i Brøndby, og derfor en del af vores gode fællesskab, som vi skal værne om og udbygge i de kommende år, sagde han til indvielsen.

Beboerne på The Mark betaler mellem 4100 til 5400 kroner for en bolig. De har mulighed for at søge boligstøtte via kommunen.

Det forventes, at alle 494 boliger er klar i 2022.