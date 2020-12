Julefest aflyst: Kørte julehjælp hjem til 15 familier

Peter Møller på vej ud mod julegaver til en trængt familie. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. I firmaet Fiftytwos lokaler i Glostrup plejer der at blive holdt en julefest for 15 familier, der ikke ellers har råd til at fejre juleaften. Det kan ikke lade sig gøre i år, i stedet bliver festen bragt hjem til dem

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag eftermiddag var der masser af aktiviteter i firmaet Fifty­twos lokaler i Ejby.

Her skulle egentlig have været en stor julefest for 15 familier med i alt 36 børn arrangeret i samarbejde med Julehjælpen. Og det plejer at være et rigtig hyggeligt arrangement, der handler om at hjælpe familier, der ikke ellers kan fejre juleaften.

– Det er vigtigt, fordi jeg synes det er frygteligt, at der er familier i det danske land, som ikke kan opleve julens glæder, som vi andre tager for givet. Jeg vil gerne være med til at give dem en god dag, siger Peter Møller, der til daglig er direktør for salg og marketing i Fiftytwo og har hjulpet julehjælpen i mange år.

Den fest har corona-restriktionerne desværre sat en stopper for.

– Det kunne jeg ikke leve med, så jeg spurgte julehjælpen, om det var ok, at vi kørte ud til hver enkelt familie. Så det er det, der sker lige nu, siger Peter Møller.

Alt hvad familierne får er samlet ind som donationer. Der er masser af genbrugstøj, der er julegaver til børnene og goodiebags med julegodter.

– Der er fem goodiebags til hver familie, fyldt med det, som du og jeg tager for givet i julen, men som disse familier ikke får, siger Peter Møller.

For ham var det vigtigt at give de 15 familier en juleaften, selvom de ikke kunne mødes fysisk.

– Jeg kan ikke have at vide, at de sidder derude og ikke får den jul, som vi andre har. Så jeg er parat til at gøre næsten hvad det skal være, siger han.