Juleblomst fra kirken

Sognebørn, der skal være alene juleaften, får en blomst fra Vallensbæk Kirke. Foto: Charlotte Kaas

VALLENSBÆK. Vallensbæk Kirke deler blomster ud til sognebørn, der skal sidde alene juleaften

Af Jesper Ernst Henriksen

Julen er hjerternes fest, der plejer at blive fejret sammen med familien.

På grund af corona-situationen i år har det måske endnu større betydning, at man sender en kærlig hilsen til dem, som af den ene eller grund skal sidde alene i julen.

Vallensbæk Kirkes altid iderige menighedspleje har taget initiativ til, at sognebørn, der sidder alene, får overrakt en kærlig julehilsen. Fredag var et hold af menighedsplejens energiske damer samlet for at pakke blomsterne og sætte julekort på, så de står klar til endnu et hold, der skal tage sig af udbringningen.

Det er stadig muligt via kirkens hjemmeside at nominere et sognebarn, der sidder alene, til en kærlig julehilsen. Hilsenen bliver bragt trygt og sikkert ud helt frem til 20. december.