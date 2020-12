Investerer millioner i corona-sikrer legepladser

Børnene i Vallensbæks daginstituioner skal være mere ude, og derfor er der givet 2,5 millioner kroner til corona-sikre udearealer.

VALLENSBÆK. Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk har givet en ekstra-bevilling på 2,5 millioner til udearealer til daginstitutionerne, så de bedre kan overholde corona-restriktionerne, for eksempel når forældrene skal hente og bringe

Af Jesper Ernst Henriksen

Børn i Vallensbæk Kommunes daginstitutioner er mere ude end normalt på denne tid af året for at kunne overholde corona-restriktionerne. Det stiller nogle nye krav til udearealerne. For eksempel har flere formænd for daginstitutionernes bestyrelser spurgt, om der kan komme lys på legepladserne eller et lille læskur i tilfælde af byger.

Det, mente borgmester Henrik Rasmussen (K), var nogle meget ydmyge ønsker, så han gik til de to øvrige partier i kommunalbestyrelsen med et ønske om at give i alt 2,5 millioner kroner fra reservepuljen til projekter, der skal forbedre udeforholdene. Det var de med på, så bevillingen blev derfor haste-godkendt på kommunalbestyrelsens møde i forrige uge, så anlægget kunne gå i gang hurtigst muligt.

– Corona har gjort noget ved vores mindset. For et år siden fik jeg klager over, at børn kom hjem med beskidte flyverdrageter. Nu hører jeg forældre sige, hvor fantastisk det er, at børn kommer hjem med røde kinder og er trætte. Det er meget sundt, at man har fået den oplevelse og gør brug af udearealerne. Så én positiv ting er der da kommet ud af corona-epidemien, siger borgmesteren.

På grund af den hastige vedtagelse, er det ikke præciseret, hvad pengene skal gå til.

– Det er noget, der skal gå rigtig stærkt. Vinteren er sat ind. Det er ikke sådan, at hver af vores ni institutioner bare kan dividere beløbet med ni og finde ud af, hvor mange penge de får. Der er forskel på udearealerne. Vi kigger på, hvad det er for nogle behov, der er. Nogle af stederne skal der måske ikke gøres så meget – andre steder er der brug for flere tiltag. Det er det, vi skal finde ud af, siger borgmesteren.

På kommunalbestyrelsens møde blev det blandt andet nævnt at give penge til hente/bringe-situationerne, hvor der er grænser for, hvor mange forældre, der kan aflevere og hente samtidig, hvilket kan give kø for at hente og aflevere.