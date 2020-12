Her er smitten rekordhøj

Håndsprit er blevet en del af hverdagen und coronakrisen. Arkivfioto: Robert Hendel

GLOSTRUP. I både Glostrup og Vallensbæk er antallet af nye smittede på en uge steget kraftigt, mens Brøndby Kommune har oplevet et fald i nye smittede. I Glostrup Kommune er der nu registreret flere nye coronatilfælde på en uge end nogensinde før

Af Robert Hendel

For anden uge i træk oplever Glostrup Kommune en markant stigning i antallet af nye smittede med coronavirus.

I uge 50 blev der registreret 146 nye smittede svarende til 631 nye smittede ud af 100.000 indbyggere. Det er en stigning på 60 procent i forhold til ugen før, hvor tallet var 346 smittede per 100.000 indbyggere.

Udvikligen bekymrer Glostrups borgmester John Engelhardt (V).

– Hvis det fortsætter sådan, risikerer vi, at folk dør mellem hænderne på os, fordi vores sygehuse ikke kan klare det, siger han.

Han opfordrer borgerne til at stå sammen om at få nedkæmpet smitten.

– Det er utrolig vigtigt, at vi følger de regelsæt, der bliver givet fra centralt hold. Alternativet er restriktioner, som vi ser i andre lande, hvor alt lukker ned, og der er udgangsforbud, fortæller John Engelhardt.

I nabokommunen Vallensbæk går det ligeledes den gale vej. Her var antallet af nye smittede i uge 50 steget med 44 procent i forhold til ugen før, mens antallet af nye smittede i Brøndby faldt med 18 procent i uge 50 i forhold til ugen forinden.

Folk under 30

Fælles for alle tre kommuner er det, at andelen af positive test er steget. I Vallensbæk er den mere end fordoblet, mens den i Glostrup er steget med 50 procent. I Brøndby var positivprocenten ni procent højere i uge 50 i forhold til ugen forinden.

– Det er jo i virkeligheden et tegn på, at smitten stiger gevaldigt ude i samfundet, og det er nu, vi skal sætte ind, siger John Engelhardt.

Han kan dog glæde sig over, at langt de fleste nye smittede udgøres af personer under 30 år. I Glostrup er næsten hver tredje nye smittede i den seneste uge mellem 10 og 19 år. I Brøndby og Vallensbæk det lige omkring hver fjerde nye smittet i den seneste uge.

I alle tre kommuner er det samtidig få personer, der blev testet positive i den seneste uge, som er over 70 år gamle.

– Det er et område, hvor vi er rigtig opmærksomme. Det er selvfølgelig kedeligt, hvis et barn på 10 får coronavirus, for det har normalt ingen konsekvenser for vedkommende. Det kan det dog meget vel have, hvis en 85-årig svagelig borger får konstateret coronavirus, siger John Engelhardt.

Tidligere har Glostrup været en af de kommuner med størt udfordringer med coronavirus blandt de ældre borge..

– Vi har været igennem det og ved, hvor kedeligt det er for både beboere og omgivelser. Derfor er vi nok også blevet bedre til at skærme dem af, siger John Engelhardt, der dog glæder sig over, at der i Glostrup ikker er borgere på ældrecentrene, som er smittet med coronavirus